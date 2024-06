San Marino. Presentata la delegazione degli atleti sammarinesi alle Olimpiadi

Sono stati presentati i cinque atleti che rappresenteranno la Repubblica di San Marino alle prossime Olimpiadi Parigi 2024 che inizieranno il 26 luglio con la cerimonia inaugurale nella capitale francese. Si tratta di Alessandra Perilli, 36 anni (medaglia di bronzo a Tokyo nel tiro a volo individuale e argento nel mixed team con Gian Marco Berti che però come disciplina non è nel programma e tornerà a Los Angeles 2028); Myles Amine Mularoni, 27 anni (bronzo a Tokyo nella lotta categoria 86 chilogrammi); Alessandra Gasparelli, 19 anni (oro nei 100 metri ai Giochi del Mediterraneo Under 23 e campionessa italiana Under 23 nei 60 metri indoor; Giorgia Cesarini, 21 anni (tiro con l’arco); Loris Bianchi, 22 anni (nuoto). Sono stati annunciati e presentati ieri sera (mercoledì 26 giugno), a un mese dai Giochi della 33a Olimpiadi, negli studi di San Marino Rtv nel corso dell’evento televisivo “Verso le Olimpiadi: San Marino a Parigi 2024” organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese in collaborazione con Arezzo Service di Angelo Morelli e Chiara Fatai. Emozionati gli atleti, quattro in studio e Myles Amine Mularoni in video, che hanno raccontato le loro prime emozioni. Condotto da Palmiro Faetanini, l’evento televisivo ha visto la presenza di Gian Primo Giardi, presidente del Cons; Eros Bologna, segretario generale del Cons; Christian Forcellini capo missione del team olimpico di San Marino, che hanno ricordato le imprese in Giappone e proiettato il Team San Marino con tutta la delegazione al prossimo appuntamento parigino. A formulare i migliori auspici sono stati gli ospiti d’onore Josefa Idem, ex canoista con 38 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei; Andrea Gardini, ex giocatore di pallavolo plurivincitore a livello di club e della Nazionale italiana; Carlo Verna, giornalista sportivo inviato della Rai a otto edizioni delle Olimpiadi. I tre ospiti hanno ricevuto il Premio “Testimonianze Olimpiche 2024” dall’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva con il segretario generale Luca Pelliccioni e Giacomo Scarponi. Particolarmente apprezzata l’esibizione della cantante Sara Jane Ghiotti, che ha eseguito il brano La Vie en rose. Sara Jane si esibirà per la delegazione sammarinese a Parigi 2024.