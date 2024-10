San Marino. Presentata la partecipazione delle Idols SM a Eurovision Junior Song Contest. Pedini Amati: “Grande occasione di promozione”

E’ stata presentata oggi in Conferenza stampa la partecipazione

sammarinese all’edizione 2024 di Eurovision Song Contest Junior di

Madrid.

San Marino sarà rappresentato dalle Idols SM, quattro ragazze preparate

e convinte dei propri mezzi che sapranno tenere alta la bandiera

biancazzurra che gli è stata consegnata al termine della Conferenza.

Le Idols SM sono Asia Ceccoli, Verastefania Olkhovskaya, Giorgia De

Sciciolo e Giulia Rinaldi. Il loro brano è dei Miodio e hanno

collaborato alla preparazione e alla realizzazione del videoclip:

Barbara Andreini, Nathalia Locheron, Jessika Andreoni, Studio MW, Luca

Zucchi ed Enea Salicioni.

“La partecipazione sammarinese all’edizione 2024 di Eurovision Song

Contest Junior è possibile grazie alla collaborazione fra la San Marino

RTV e la Segreteria di Stato per il Turismo che crede nel valore

promozionale dell’iniziativa e la sostiene. Grande fiducia nella

partecipazione delle Idols SM alla gara di Madrid alle quali non si

chiedono risultati in termini di classifica ma di divertirsi e godersi

un’occasione unica!”.