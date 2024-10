San Marino. Presentata ufficialmente la Conferenza Internazionale della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio d’Europa

Si è svolta in mattinata presso Palazzo Begni la conferenza stampa di presentazione della Conferenza Internazionale della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto del Consiglio d’Europa (Commissione di Venezia), presieduta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, cui hanno preso parte il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti e il Dirigete Supplente e membro della Commissione di Venezia per San Marino, Commissario della Legge Fabio Giovagnoli.

La Conferenza stampa ha fatto il punto sul prossimo significativo evento internazionale che San Marino ospiterà il prossimo lunedì 14 ottobre, presso il Centro Congressi Kursaal organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, sotto l’egida del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset.

La Conferenza internazionale dal titolo “Aspects of Constitutionalism in European small-sized States”, prima riunione a San Marino della Commissione di Venezia in ambito tecnico-giuridico, vedrà riuniti alcuni tra i maggiori Esperti giuridici internazionali ed esponenti dei principali Comitati internazionali di cui anche la Repubblica è parte attiva. Sarà l’occasione per confrontarsi sulle sfide e le peculiarità dei piccoli Stati d’Europa, con particolare attenzione ai processi elettorali, alle interazioni di questi con i Comitati di Monitoraggio del Consiglio d’Europa e all’implementazione degli standard di indipendenza del potere giudiziario.

Presenti alla Conferenza in qualità di relatori, tra gli altri, Gianni Buquicchio, Presidente Emerito e Rappresentante Speciale della Commissione di Venezia, Panagiota Vatikalou, Membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), Francesco De Pasquale, Presidente della Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ) e Nicola Muccioli, Presidente del MONEYVAL.

“È motivo di orgoglio poter ospitare a San Marino un evento internazionale di altissimo livello giuridico e culturale, che si pone sotto l’egida del Consiglio d’Europa. – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – È una conferma del ruolo, della dignità e dell’autorevolezza che la Repubblica ha saputo conquistarsi attraverso una partecipazione costante e sostanziale all’attività degli organismi multilaterali, con un focus sul Consiglio d’Europa, per la sua azione costante di rafforzamento delle istituzioni democratiche degli Stati parte”.

“Sono particolarmente fiero della Conferenza di alto livello che si terrà il prossimo 14 ottobre – ha rimarcato il Segretario di Stato per la Giustizia Stefano Canti – in quanto consente a una piccola Repubblica come San Marino di inserirsi in un contesto internazionale ampio e ricco di esperienza come quello del Consiglio d’Europa. Si tratta dunque di una grande opportunità per l’apertura di un confronto tecnico-scientifico di altissima caratura, del quale beneficerà certamente anche il nostro Tribunale”.

San Marino, 4 ottobre 2024/1724 d.f.R.