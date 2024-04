San Marino. Presentati gli eventi running 2024 targati Track&Field San Marino

Corse podistiche competitive, trail run, nordic walking ma anche camminate per adulti e bambini: la stagione 2024 del running sammarinese va incontro a tutti.

Il calendario degli eventi organizzati dalla Track&Field San Marino, con il fondamentale supporto della Federazione Sammarinese Atletica Leggera e delle istituzioni, è stata presentata oggi presso la Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport.

Si comincia il 28 aprile, con la Titano Trail Run che si inserisce all’interno di Energika, una kermesse che riunisce varie discipline sportive outdoor.

Si prosegue, poi, con il Giro del Monte, in programma sabato 18 maggio al tramonto, anticipato, nel pomeriggio, dal Giro del Monte Skytrail.

Chiusura il 6 ottobre con la SMOE Run, la gara più veloce del territorio in grado di richiamare numerosi top runner.

“Il nostro territorio ha una predisposizione naturale per questo genere di eventi. – ha commentato il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini –. E questi eventi, d’altro canto, ci consentono di farne conoscere le sue bellezze e fungono da importante leva turistica. Ci aspetta un bellissimo percorso, che sosteniamo pienamente”.

“Con questo calendario di eventi che copre più momenti – ha spiegato Samuele Guiducci, presidente della Track&Field San Marino -, vogliamo far vivere San Marino in diverse stagioni, luoghi e contesti. A cominciare da Energika, una kermesse che è nata negli anni duri della pandemia, quando potevamo allenarci solo in mezzo alla natura. Di lì è nata la voglia di fare scoprire a tutti percorsi che erano nuovi anche per noi. Il Giro del Monte non ha bisogno di presentazioni. È una manifestazione che è nel cuore dei sammarinesi e molto apprezzata anche fuori dal confine della nostra Repubblica. Quest’anno torna nella sua classica collocazione di maggio inoltrato, al tramonto, e vede confermata anche la versione Skytrail. Infine, ad ottobre, la SMOE Run che, per le sue caratteristiche, in pochissimo tempo è riuscita a richiamare atleti di alto profilo nel panorama italiano. In tutti gli appuntamenti, che sono anche a calendario FIDAL, è confermata la possibilità di partecipare in team amatoriali alla Corporate Run. Una modalità che, anche grazie alla collaborazione con Anis e Fixing che ci aiutano a promuoverla al mondo imprenditoriale, ha attecchito sempre più tra le aziende”.

“Parliamo di eventi che, anno dopo anno, crescono di livello e per numero di partecipanti – ha spiegato Mauro Santi, presidente della FSAL -. Questo impone un’attenzione sempre maggiore per garantire la sicurezza di chi partecipa e il rispetto di certi criteri. La sinergia tra istituzione, federazione e società è dunque fondamentale. Il trail e le corse su strada sono sempre più seguiti. La SMOE Run ne è l’esempio. Anche quest’anno la 5km sarà valida per i Campionati Sammarinesi su Strada”.

Intanto sono già aperte le iscrizioni online per partecipare alla Titano Trail Run. Regolamento e informazioni disponibili sul sito web www.tfsanmarino.com

Tre distanze sui sentieri della Repubblica di San Marino, di corsa trail, Nordic Walking e di cammino trekking, per tutti: dai top runner agli amatori di ogni età, ai nuovi appassionati delle squadre “corporate” (compagini aziendali) fino ai camminatori più tranquilli:

È questa l’identità della “TITANO TRAIL RUN San Marino”, ovvero della gara nazionale FIDAL di trail run, alla scoperta dei luoghi più affascinanti di San Marino.

Tre percorsi, su distanze diverse per a tutti coloro che praticano il trail running (top runner, amatori e squadre Corporate) o le diverse forme di cammino, dal nordic walking alla semplice camminata trekking: Trail medio 24km 1300D+, Trail corto 13,5km 850D+ (nuovo percorso) e Trail urbano 4km 270D+.

L’evento avrà partenza e arrivo al Campo Bruno Reffi, nel cuore del centro storico di San Marino. La manifestazione è stata inserita tra gli eventi di interesse nazionale italiano di trail run. Sarà possibile partecipare anche alla Corporate Run, con la speciale classifica per team amatoriali di amici e colleghi, e alla corsa/camminata non competitiva aperta a tutti. I percorsi sono visibili anche su Garmin Connect.

Le iscrizioni on-line alla TITANO TRAIL RUN San Marino 2024, il programma, i percorsi e il regolamento ufficiale sono disponibili sul sito web www.tfsanmarino.com e su ENDU.