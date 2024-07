San Marino. Presentati i 31esimi Internazionali di Tennis San Marino Open: “Evento fondamentale per il nostro Paese”

PRONTA WILD CARD PER FABIO FOGNINI ED EVENTUALI REDUCI DAI GIOCHI DI PARIGI 2024

Il circuito del grande tennis internazionale sta per fare di nuovo tappa sul Titano. Da domenica 28 luglio (con le qualificazioni) a domenica 4 agosto i campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio ospitano infatti la 31ª edizione degli Internazionali di tennis San Marino Open (Challenger ATP 125 con montepremi di 148.625 euro), ufficialmente presentata con una conferenza stampa.

Ad aprirla il saluto del presidente della Federazione Sammarinese Tennis, Christian Forcellini, in collegamento da Parigi dove ricopre il ruolo di capo missione della delegazione biancazzurra alle Olimpiadi: “Ci tenevo ad intervenire, anche se a distanza, per ringraziare le autorità e tutti i presenti, in modo particolare Mahena Abbati che visto il mio impegno in vista dei Giochi ha preso in toto il timone organizzativo. Dopo il successo dell’edizione 2023 cercheremo di replicarlo e per questo stiamo cercando per quanto possibile di arricchire ulteriormente il parterre dei giocatori in gara. Auguro un grosso in bocca al lupo alla nostra manifestazione, ricordando che anche se non fisicamente sarà presente con il pensiero e il cuore”.

Ad indossare i panni di ‘padrone di casa è stato dunque Filippo Francini, vice presidente della Fedetennis del Titano. “Un paio di settimane dopo aver organizzato la prova Junior ITF con upgrade a J60 siamo pronti a un’altra sfida di livello internazionale – ha sottolineato Francini con una vena di orgoglio – Questo torneo negli anni ha visto passare grandi campioni e per alcuni è stato il trampolino di lancio. Basti pensare a un top player quale Holger Rune, vincitore nel 2021, e a Matteo Arnaldi, finalista l’anno seguente, arrivato fra i primi 40 del ranking e protagonista del successo dell’Italia in Coppa Davis. Proprio i risultati ottenuti dagli azzurri negli ultimi mesi hanno alimentato un crescente interesse intorno al tennis, che, crediamo, avrà un riflesso positivo sull’affluenza nelle giornate del torneo. Se siamo nella categoria di punta del circuito Challenger è anche grazie alla vicinanza delle istituzioni politiche e sportive, a cominciare dalla Segreteria di Stato per lo Sport, la Segreteria di Stato per il Turismo, il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e tutti gli sponsor: Passepartout, main sponsor del torneo, BP Group e BP Overview, partner Expert di Passepartout, Cassa di Risparmio, Giochi del Titano, Welcome Hotel, BKN301, Zenith, Ciacci e Tim San Marino”.

La valenza non solo sportiva della manifestazione è stata evidenziata nell’intervento di Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo. “Gli Internazionali di tennis sono un evento che da sempre dà lustro alla nostra Repubblica, uno dei più importanti in cartellone – le parole di Pedini Amati – quindi con significative ricadute in termini di visitatori, sia in ambito sportivo che di presenze turistiche, con un conseguente indotto importante per il Paese. I dati in nostro possesso indicano già tante prenotazioni per questo periodo, ragion per cui come Segreteria sosterremo manifestazioni come questa, in grado di generare flussi turistici rilevanti. A maggior ragione in un momento in cui grazie ai successi dei vari Sinner e Berrettini, campioni sul campo ma persone umili nella vita, molte più persone si stanno avvicinando a questo sport, compreso il sottoscritto, che non è certo un asso con la racchetta… Pertanto il mio sincero grazie va a tutti coloro che rendono possibile un evento di tale portata, la federazione per il suo impegno e i partner privati, per la maggior parte sammarinesi, che dimostrano la sensibilità del territorio di fare sistema attorno ad eventi che rappresentano valore per il Paese”.

A portare i saluti del presidente del comitato olimpico Gian Primo Giardi, in questi giorni impegnato a Parigi per le Olimpiadi, è stato Giuliano Tomassini, membro del Comitato Esecutivo del CONS. “Personalmente vivo da tanti anni gli Internazionali di Tennis di San Marino da spettatore e non posso che sottolineare la qualità dell’evento – ha affermato Tomassini – merito delle capacità organizzative che la Federazione ha dimostrato negli anni, ulteriormente consolidate con l’arrivo di Mahena. Un evento di questa portata necessita di una struttura adeguata e il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio rappresenta un’eccellenza, non solo a livello locale. Ogni anno che passa lo vediamo sempre più bello e funzionale. Impianti adeguati sono fondamentali per organizzare eventi sportivi di un certo livello, capaci di generare visibilità e attirare tantissime persone a San Marino. Lo sport, per questa sua caratteristica, è un potente alleato per il turismo, come abbiamo avuto modo di constatare anche con il recente passaggio del Tour de France. Ben vengano, dunque, eventi sportivi di questo genere. Grazie alla Federazione Sammarinese Tennis per l’impegno e la professionalità che mette nell’organizzare questo torneo: sono certo che sarà un’altra grandissima edizione”.

Concetti ripresi anche da Elia Rossi, Segretario Particolare del Segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri, pure lui attualmente nella capitale francese sede delle Olimpiadi. “Presentiamo uno degli appuntamenti di punta, quelli che piacciono e a cui plaude tutto il Paese perché proiettano un’immagine positiva di San Marino al di fuori dei nostri confini – ha dichiarato Rossi – come sarà in seguito per la MotoGp e il Rally Legend. Non a caso proprio ieri a Parigi il ministro italiano Abodi si è complimentato per la qualità del nostro torneo commentando l’albo d’oro e la presenza di tanti campioni. Siamo ben consapevoli del valore dello sport come volano turistico e generatore di impresa, anche per questo come Segreteria di Stato siamo al lavoro su un piano per incentivare questo genere di manifestazioni, strumenti fondamentali anche per innovare il tessuto imprenditoriale della nostra Repubblica. Una volta rientrato dopo gli impegni istituzionali ai Giochi, il Segretario di Stato Fabbri presenzierà con piacere alla cerimonia di premiazione degli Internazionali”.

Il compito di addentrarsi negli aspetti tecnici è toccato a Mahena Abbati, direttore del torneo. “Mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto nei confronti di istituzioni e sponsor che rendono possibile questa manifestazione, così come un sentito grazie da parte mia va alla Federazione per la fiducia concessami e in particolare ai colleghi che hanno lavorato duramente per la riuscita del torneo – la premessa di Mahena Abbati -. Ci tengo a ricordare che in dieci giorni impieghiamo oltre 100 camere in alberghi del territorio per un evento che nei vari servizi utilizza personale e fornitori praticamente tutto sammarinese, con tanti giovani coinvolti. Ci sarà il villaggio commerciale, con un secondo punto ristorazione e due ledwall con aggiornamenti in tempo reale su tabelloni, orari e quant’altro, oltre a dare visibilità ai nostri partner, tra i quali il Corriere dello Sport, con pagine dedicate al torneo e uno spazio per la distribuzione del giornale. Tra le novità c’è l’accordo con Dunlop come palla ufficiale per tutta l’attività della federazione, il merchandising, con già numerose richieste per la mascotte e altri gadget, e la vendita dei biglietti on line grazie all’intesa con Ticketone: da lunedì 29 luglio a giovedì 1° agosto i biglietti costano 20 euro, da venerdì 2 a domenica 4 30 euro, mentre l’abbonamento per tutto il torneo ha un prezzo di 100 euro. Abbiamo investito risorse per dare visibilità mediatica all’evento, con un accordo con Sky Sport per trasmetterà in diretta i match dai quarti di venerdì fino alla finale di domenica, mentre San Marino Rtv seguirà il torneo già dal lunedì. Per quel che riguarda i giocatori, direi che al momento nella entry list spiccano due ex top 20 come Albert Ramos Vinolas e Benoit Paire, l’altro francese Alexandre Muller, attualmente n.103 ma a gennaio al 71° posto Atp, suo best ranking. Tra gli italiani risultano iscritti Andrea Pellegrino, finalista lo scorso anno contro Jaume Munar, e Matteo Gigante, che quest’anno ha vinto già due Challenger e lo scorso mese ha fatto registrare il suo best ranking, oltre al romagnolo Enrico Dalla Valle e all’emergente Samuel Vincent Ruggeri. Una wild card per il tabellone principale è pronta per Fabio Fognini, che non ha certo bisogno di presentazioni e dodici mesi fa ha partecipato per la prima volta al nostro torneo infiammando il pubblico del Centrale: si è trovato bene e ha espresso l’intenzione di tornare, solo che ieri sera a Umago ha accusato un piccolo problema di salute che dovrebbe risolversi nel giro di qualche giorno. Speriamo davvero possa essere protagonista di questa edizione, così come in qualche bella sorpresa dell’ultim’ora da Parigi: il regolamento consente infatti a chi perde entro le 21 di sabato di poter disputare questo Challenger con una wild card”.



Aggiornamenti e notizie sul sito internet www.sanmarinotennisopen.com e sulle pagine social dell’evento.

IL SUPPORTO DEI PARTNER

Gli Internazionali di Tennis San Marino Open sono organizzati dalla Federazione Sammarinese Tennis con il patrocinio e il contributo delle Segreterie di Stato allo Sport e al Turismo e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

L’evento gode del fondamentale supporto di numerosi e prestigiosi partner: Passepartout, main sponsor del torneo, BP Group e BP Overview, partner Expert di Passepartout, Cassa di Risparmio, Giochi del Titano, Welcome Hotel, BKN301, Zenith, Ciacci e Tim San Marino.

Il torneo gode della prestigiosa copertura, in qualità di media partner, di Corriere dello Sport – Stadio, Sky Sport e San Marino RTV.

Si ringraziano, inoltre, Audi Reggini, fornitore ufficiale delle auto del torneo e Dunlop, fornitore ufficiale delle palle da gioco; infine, per il prezioso supporto tecnico, i partner Uebba, Odon Fisioterapia, Mizuno e Seriset.

Internazionali di Tennis San Marino Open