San Marino. Presentati in conferenza stampa gli Europei femminili di pallavolo SCA

San Marino – Oggi alle 13,15, nella Sala stampa del San Marino Stadium, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle finali dei Campionati Europei femminili di pallavolo Small Countries Association che si disputeranno da venerdì 31 maggio al Pala Casadei di Serravalle. Sono intervenuti: Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato allo Sport); Federico Valentini (Segretario Federazione Sammarinese Pallavolo); Marco Gatti (vicepresidente della Federazione Sammarinese Pallavolo) Cristiano Lucchi (Commissario Tecnico della nazionale femminile sammarinese); Alice Pasolini (Capitana della nazionale femminile sammarinese).

Ha aperto la conferenza Federico Valentini, Segretario della Federazione Sammarinese: “Abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione per valorizzare le nostre nazionali, in particolare quella femminile, spinti anche dal buon risultato della juniores che l’anno scorso hanno colto l’argento a Malta nell’Europeo di categoria. Questo Europeo seniores è anche un’importante tappa d’avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di Andorra”.

Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato allo Sport ha detto: “Mi fa molto piacere essere qui e certamente vi seguirò dal 31 maggio al 2 giugno. Quest’appuntamento internazionale fa parte di tutte quelle attività importanti svolte dalla Federazioni ma un po’ da tutta la comunità sammarinese. Intercettare avvenimenti di questo livello non è facile. Quando ci riusciamo, grazie alle nostre strutture federative, e facciamo emergere il nostro sistema sportivo, è chiaro che ne siamo particolarmente felici. E poi noto che c’è una crescita costante del movimento pallavolistico sammarinese. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti, in particolare alle giocatrici che devono conciliare attività sportiva e altro: anche questo è un valore aggiunto. Sono sicuro che sarà un momento bellissimo”.

Marco Gatti, vicepresidente Fspav, ha tenuto a ringraziare la Federcalcio per l’ospitalità e ha poi proseguito spiegando che: “La nazionale è un punto di arrivo di una crescita tecnica che parte dal minivolley. Per questo va ringraziata la società Beach & Park Volley che sta facendo un gran lavoro di base. In questo moneto abbiamo 13 squadre femminili e 7 maschili con 300 ragazze e 150 ragazzi che si allenano da settembre a giugno. E i risultati delle giovanili e delle prime squadre sono certamente motivo d’orgoglio per tutto il movimento”.

Cristiano Lucchi, Commissario Tecnico della nazionale è sceso sul piano tecnico/agonistico: “Finalmente dopo un inverno di preparazione arriviamo al momento clou di quest’anno agonistico. Nelle ultime settimane, con tutte le giocatrici a disposizione, abbiamo lavorato tanto dal punto di vista tecnico e tattico. Abbiamo la possibilità di disputare un bel torneo e abbiamo l’obbligo di esprimere un gioco che porti a dei risultati, puntando anche ad Andorra 2025. Vedo le giocatrici convinte e stimolate e devo dire che non è stato facile scegliere le 14 per la nazionale perché anche altre avrebbero meritato. Aabbiamo scelto anche in base alle strategie di gioco che attueremo. Speriamo di far divertire i nostri tifosi. Non abbiamo grandi informazioni sulle squadre avversarie per mancanza di “scout” condivisi. In questo momento stiamo visionando tante partite ma dire qual è la nazionale più ostica e strutturata non è semplice. Certamente la Scozia è quella più dotata a livello fisico ma sarà fondamentale fare bene contro l’Irlanda del Nord all’esordio”.

Ultima a prendere la parola è stata la capitana Alice Pasolini: “Siamo felici e orgogliose di partecipare a questa competizione in casa nostra. Ci siamo allenate duramente e il clima in squadra è positivo. Del resto, ci conosciamo da diversi anni, sappiamo come supportarci a vicenda e speriamo di riuscire ad arrivare pronte a venerdì. Giocare in casa è un’occasione speciale per noi. Avremo il sostegno del pubblico e cercheremo di giocare una pallavolo di alto livello”.

Foto da sx, Teodoro Lonfernini e Federico Valentini.

Federazione Sammarinese

Pallavolo

San Marino, 29 maggio 2024