San Marino. Presentato il 31° Trofeo Transalpino – 2° Mediterranean Cup

Da venerdì 1 a domenica 3 dicembre a Serravalle, nelle palestre del MultiEventi Sport Domus (ingresso libero), si disputerà la manifestazione internazionale Trofeo Transalpino(giunto alla sua 31ª edizione) e Mediterranean Cup (alla sua seconda edizione), che vedrà in campo gli atleti Under 12 provenienti da 10 Paesi europei e del Mediterraneo e da 17 Regioni italiane. Parteciperanno infatti Grecia, Inghilterra, Lettonia, Libano, San Marino, Spagna, Ungheria, Marocco, Malta e Italia e le Regioni Abruzzo-Marche, Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto. Sono in programma le competizioni dei singolari femminile e maschile e a squadre miste Under 12. La conferenza stampa di presentazione si è svolta questa mattina nella Sala C del Multieventi Sport Domus, sede del Comitato Olimpico Nazionale Sanmarinese. Sono intervenuti, in veste di relatori Stefano Piva, Presidente della Federazione Sammarinese di Tennistavolo, Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino e Gian Primo Giardi, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sanmarinese (CONS). «L’evento – ha affermato Piva – coincide con il 40° anniversario della società locale Juvenes San Marino e con i 42 anni dalla fondazione della Federazione Sammarinese. Con l’occasione, il presidente della Juvenes Gian Battista Silvagni ha prodotto il libro per i 40 anni di tennistavolo. 38 anni fa San Marino ha ospitato l’EuroTop12 di tennistavolo e oggi si ripete con una manifestazione internazionale, nella quale le delegazioni schiereranno i loro migliori talenti Under 12 maschili e femminili. Per celebrare l’evento è stata realizzata la cartolina con francobollo della Repubblica di San Marino. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, la Segreteria di Stato per lo Sport e per il Turismo, il CONS e la FITeT e invito tutti a partecipare alla manifestazione e a godere dello spettacolo delle gare».