San Marino. Presentato il Calendario 2024 di Banca Sammarinese di Investimento agli Eccellentissimi Capitani Reggenti

I vertici di BSI, accompagnati dal Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, hanno presentato venerdì scorso in anteprima agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina il Calendario d’Arte 2024.

Il Calendario, realizzato in collaborazione con il Museo del Francobollo e della Moneta e gli Istituti Culturali, vuole essere un omaggio alla numismatica sammarinese, a ormai 160 anni dall’emissione della prima moneta.

Le monete di San Marino hanno scandito il progresso socio economico e la raggiunta maturità politico istituzionale della Repubblica veicolando i valori fondanti di democrazia e sviluppo; il Calendario 2024 è l’occasione per riscoprire, ad esempio, iconiche immagini del Santo fondatore e la prima personificazione femminile della Repubblica, quella fiera e gentile di Enrico Saroldi, ispiratrice anche della moneta dedicata alle relazioni con l’Italia, appena emessa e che sarà omaggiata al Presidente Sergio Mattarella.

Nelle monete che accompagneranno i prossimi dodici mesi si possono ammirare una serie di opere d’arte come la madre che solleva in braccio il proprio figlio, modellata da Giacomo Manzù, la Scalpellina di Emilio Greco e la famiglia di Angelo Grilli; e ancora, far percepire San Marino quale soggetto internazionale, come ci racconta in modo poetico – facendo rivivere il “treno bianco azzurro” – la recente coniazione da 10 euro per i quindici anni dall’iscrizione nel Patrimonio UNESCO.

Come di consueto la direzione artistica del Calendario d’Arte è curata dalla Fondazione Cino Mularoni, la quale da anni si prodiga per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della Repubblica.

In un anno di grandi successi e traguardi BSI desidera ringraziare la propria clientela che, in numero sempre crescente, ha confermato la propria fiducia e rinnovato l’apprezzamento per i servizi resi consentendo alla Banca di raggiungere e mantenere risultati di eccellenza.

Un sentito ringraziamento anche ai dipendenti della Banca, che condividono quotidianamente l’ambizioso progetto imprenditoriale con passione e professionalità.

Comunicato Stampa