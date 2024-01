San Marino. Presentato il concerto spettacolo JBEES IN ORCHESTRA IV – Il meglio della Disco Music 70/80, in programma Sabato 20 gennaio 2024

San Marino, 10 gennaio 2024 – Torna in scena al Teatro Nuovo di Dogana (RSM), sabato 20 gennaio 2024, JBEES IN ORCHESTRA IV, 4^ edizione di un concerto spettacolo unico nel suo genere.

E’ stato presentato alla stampa, l’evento musicale tutto sammarinese alla presenza di Matteo Mazza Direttore di Dipartimento Affari Esteri, in rappresentanza della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Elia Rinaldi per la Segreteria di Stato per il Turismo, Alessandra Renzi Direttore dell’Ufficio del Turismo, Roberto Moretti direttore artistico di Fun4all e artista, Alessandro Silvagni, responsabile JBees e artista.

JBO IV è un concerto esclusivo con il meglio della disco music anni 70/80. La musica dal vivo che si trasforma in uno spettacolo emozionante! Sul palco 50 artisti di 3 realtà musicali ormai consolidate nel panorama musicale sammarinese-romagnolo.

-JBees, attualmente una delle migliori cover band 70/80 italiane, reduce da un 2023 di quasi 60 concerti live, con formazione completa (14 elementi), di cui 5 voci soliste: Alberta Saccani, Giulia Boria, Sara Lombardini, Chiara Fabbri e Roberto Moghe Moretti. Luca Mattioni alle percussioni;

-Orchestra d’archi di Rimini Classica diretta dal M° Aldo Zangheri;

-Corale San Marino diretta dal M° Fausto Giacomini. Arrangiamenti a cura del M° Marco Capicchioni.

Le migliori hit 70/80 con un repertorio ulteriormente arricchito e rinnovato rispetto al 2023. Da Michael Jackson a Madonna e Christopher Cross, da EW&F a Prince e Abba.

JBO IV è una produzione Fun4all e JBees, patrocinata dalla Segreteria di Stato Turismo, Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e da quest’anno anche dalla Segreteria di Stato Affari Esteri. Proprio grazie a quest’ultima, sarà trasmesso l’evento in diretta web dedicata per i cittadini sammarinesi residenti all’estero, attraverso i contatti con le 25 comunità sparse nel mondo, così come per le Ambasciate e i Consolati. Un modo per mantenere vivo il rapporto di San Marino, con tanti cittadini emigrati all’estero.

Le prevendite proseguono spedite, con fans sammarinesi e non, che arriveranno anche da Bologna, Modena, Roma, Verona, Brescia e addirittura da Parigi, segno che l’evento è apprezzatissimo.

San Marino RTV è media partner dell’evento. Sponsors: Le Stagioni d’Italia, PIùME, Copygraf, La Serenissima, Copygraf, Giorigia Boutique, Titanka, Palestra Energia.

Prevendita biglietti su VIVATICKET https://bitly.ws/32VP4

Rivendita SAN MARINO – Free Shop presso Centro Commerciale Atlante

Biglietto intero – 27€ + ddp

INFO – www.fun4all.it – www.jbees.it