San Marino. Presentato il Piano di Programmazione turistica triennale

Presentato oggi ai Capitani Reggenti da parte del Segretario di Stato

per il Turismo Federico Pedini Amati il documento che determina le linee

guida per lo sviluppo del turismo nel Paese. Il piano di programmazione

turistica strategica triennale che il Congresso di Stato ha approvato

per sviluppare e gestire uno dei più importanti settori economici del

Paese. Il documento include analisi di mercato, fissa obiettivi a lungo

termine e strategie di marketing, richiama il necessario sviluppo

infrastrutturale pubblico e privato e presta attenzione alle esperienze

che vogliamo garantire agli oltre 2 milioni di visitatori che San Marino

ospita ogni anno. Vengono inoltre delineate chiaramente le ambizioni

relazionali con il sistema europeo per la redazione di progetti in grado

di reperire finanziamenti.

Il documento è stato redatto da Massimo Feruzzi di JFC con la

collaborazione di Stefano Moroncelli, da anni consulenti della

Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo.

Il turismo è per l’economia di San Marino un asset fondamentale come

confermato anche dal Fondo Monetario Internazionale che nel comunicato

stampa rilasciato al termine della sua più recente visita, certifica i

risultati fatti registrare dal Paese parlando senza mezze misure di

“boom del turismo” ed evidenziando, come già fatto in precedenza i dati

sempre migliori forniti dal comparto.

Il piano segue quanto contenuto in un altro prestigioso testo: il

“Tourism marketing & development plan” presentato nella scorsa

legislatura e già oggi alla base dell’attività strategica in materia.

Entrambi i documenti nascono per la Repubblica di San Marino e tengono

conto delle peculiarità del territorio, delle esigenze e delle volontà

di sviluppo di tutti gli stakeholders pubblici e privati, del sistema

infrastrutturale e delle potenzialità che realmente possono essere

espresse.

“Non sono libri dei sogni, sono veri e propri compendi su come rendere

il turismo sammarinese sempre più solido, forte, innovativo, sostenibile

e accessibile -ha detto il Segretario di Stato Pedini Amati che ha poi

aggiunto- accessibilità e sostenibilità sono due ulteriori temi dei

quali non possiamo non tenere conto”.

Grande attenzione viene dedicata nei progetti turistici al “Turismo per

tutti” e al “turismo sostenibile” in linea con quanto indicano le

Nazioni Unite nei loro obiettivi e in linea con l’idea di Paese che

anche il Governo porta avanti.

Il programma racchiude, in sintesi, la strategia che la Segreteria di

Stato per il Turismo intende perseguire nel corso del triennio 2025-

2027 per un ulteriore sviluppo che generi nuovo impulso ed innovazione

per il settore turistico sammarinese con quattro finalità primarie:

riconoscibilità, posizionamento, identità ed internazionalizzazione.

Fattori attorno ai quali verranno delineate le policy da attuare.

Congresso di Stato