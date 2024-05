San Marino. Presentato il Programma di Gestione documentale integrata del Tribunale della Repubblica di San Marino

Importante passo per la digitalizzazione della giustizia e l’informatizzazione dell’attività giudiziaria

Il Segretario di Stato Ugolini: “Svolta digitale per il Tribunale, gli Avvocati, l’Avvocatura dello Stato e tutti i soggetti coinvolti nel processo amministrativo”

Il Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini ha illustrato oggi in conferenza stampa le novità e i vantaggi apportati dal Decreto Delegato n. 37 del 28 febbraio 2024 emanato al fine di modernizzare e digitalizzare l’attività del Tribunale della Repubblica di San Marino attraverso l’adozione di un avanzato programma di gestione documentale integrata.

Il Gruppo di Lavoro coordinato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia ha portato avanti l’attività di informatizzazione del processo amministrativo, al fine di conseguire un miglioramento complessivo dell’organizzazione dei servizi di cancelleria, di realizzare considerevoli risparmi di spesa e di raggiungere una trasparenza delle informazioni relative alle cause e alle sentenze per l’avvocatura e i cittadini.

I risultati attesi della riforma sono molteplici.

L’introduzione di tale programma consentirà di velocizzare le procedure di passaggio e di lavorazione dei fascicoli e permetterà inoltre di modernizzare l’approccio degli utenti della giustizia, consentendo l’accesso da remoto agli atti processuali. Saranno quindi ridotte le attività dei professionisti per il cui compimento è necessario recarsi personalmente in tribunale.

Durante la conferenza viene altresì comunicato che entro il mese corrente sarà possibile consultare il contenuto specifico dei fascicoli del processo civile.

Certamente un considerevole risultato dell’informatizzazione si attende anche in termini di risparmi di spesa e in termini di miglioramento della qualità del servizio e di razionalizzazione dei flussi di lavoro.

La gestione informatizzata – è stato spiegato in conferenza stampa – faciliterà anche l’estrazione e l’elaborazione dei dati di rendicontazione dei processi. Inoltre, sarà altresì possibile monitorare lo stato di avanzamento delle cause e verificare il rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Il Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini desidera esprimere un sentito ringraziamento al Gruppo di Lavoro che con professionalità, puntualità, attitudine e intraprendenza ha portato a termine questo progetto adottando la strategia vincente: creare un legame tra tradizione e innovazione nella giustizia sammarinese.

San Marino, 6 maggio 2024/1723 dfR