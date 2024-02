San Marino. Presentato oggi il “Percorso della Reggenza”

La Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio lancia un itinerario dedicato alla massima istituzione del Paese, un’iniziativa di ampio valore turistico, culturale e artigianale.

Inaugurato oggi il “Percorso della Reggenza”, progetto che prevede un percorso itinerante per ripercorrere la giornata di investitura degli Eccellentissimi Capitani Reggenti con la visita di Palazzo Valloni, di Palazzo Pubblico e della Basilica del Santo insieme alla narrazione della giornata dell’investitura a cura delle Guide Turistiche di San Marino con l’ausilio di un supporto multimediale (via tablet). Si tratta di un prodotto commerciale, culturale e turistico, che ha coinvolto diverse realtà sammarinesi.

Il percorso termina in uno shop di ceramica sammarinese aperto appositamente per il progetto che venderà prodotti con un marchio creato ad hoc e dedicato all’Eccellentissima Reggenza e che ha l’ambizione di divenire la prima boutique dell’artigianato sammarinese con coinvolgimento nel tempo di ulteriori maestranze in diversi settori. Un prodotto tutto Made in San Marino che valorizza identità, storia e Eccellenze del Paese.

Con questo progetto, che la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio porta avanti dal 2022 con la collaborazione delle Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, per il Territorio, per la Cultura e per il Turismo e con la collaborazione di Segreteria Istituzionale, Cerimoniale di Stato, AASLP, Istituti Culturali e Ufficio Turismo, intende dare visibilità al Magistero della Reggenza, peculiarità del nostro Paese, esempio unico al mondo di democrazia creando al contempo un prodotto turistico, culturale e artigianale.

Insieme alla figura della Reggenza vengono messi in luce tre edifici storici del Centro Storico di San Marino Patrimonio dell’Umanità UNESCO quali sono la Pieve, Palazzo Valloni e Palazzo Pubblico insieme ai corpi militari e all’artigianato locale.

Il progetto del “Percorso della Reggenza” ha inoltre valore tecnologico, sfrutta tecnologie immersive, realtà virtuale ed aumentata. I dispositivi digitali rendono l’intero progetto accessibile ai turisti con disabilità.

Le aziende che hanno collaborato al progetto sono Miketing, ACD& Solutions, 3 studio, Giorgia Boutique, FACS e Barbò. Un grazie per i contenuti narrati al Prof. Verter Casali e agli attori che hanno prestato la loro voce: Fabrizio Raggi, Antonio Fazzini, Luigi Busignani.

San Marino, 8 febbraio 2024 (1723 dFR)