San Marino. Presentato SMEES, il Simposio internazionale sull’ingegneria sismica

La Repubblica di San Marino ospiterà il prossimo 6 luglio 2024 i più importanti esperti di ingegneria sismica riuniti al Centro Congressi Kursaal per un Simposio organizzato dall’Università degli Studi con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio e della Segreteria di Stato per l’Istruzione.

Interverranno i rappresentanti dell’Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI) e sette grandi ricercatori: il Prof. Joel Conte, il Prof. Andre Barbosa, il Prof. Stergio Mitoulis, il Prof. Alessandro Palermo, il Prof. Lizhi Sun, il Prof. Hing Ho Tsang e il Prof. Davide Forcellini, ricercatore sammarinese che oggi ha presentato l’evento in Conferenza Stampa insieme al Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi.

Lo SMEES, San Marino Earthquake Engineering Symposium, tratterà temi prestigiosi attenzionati dagli studiosi di tutto il mondo e che mettono al centro del dibattito il concetto della resilienza sismica. Ricercatori da tutto il mondo discuteranno lo stato dell’arte delle questioni di Ingegneria Sismica, nuove tecnologie, metodologie innovative, monitoraggio strutturale, funzionalità infrastrutturale e protezione delle comunità.

SMEES intende creare una discussione attiva tra mondo accademico e professionale espandendo i mutui interessi e sviluppando nuove prospettive.

La facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino da anni si contraddistingue per l’impegno sugli studi legati alla sismicità. Il Prof. Davide Forcellini ha portato i suoi studi nelle più prestigiose università del mondo ed è oggi il catalizzatore dei luminari che parteciperanno al Simposio.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “La nostra Università è leader negli studi specialistici sugli eventi sismici, un tema sempre più sentito che, per quanto riguarda la Repubblica di San Marino ha anche un importante riflesso interno, serve infatti attenzione all’edilizia di nuova costruzione ma anche e soprattutto al patrimonio pubblico esistente e storico”

Ing. Davide Forcellini: “La parola chiave, ancora una volta, è resilienza sismica. La mettiamo al centro dei nostri studi e del convegno che porteremo a San Marino il 6 luglio. Saranno qui i massimi esperti del mondo per un simposio del quale sono particolarmente orgoglioso. Professionalità del mondo accademico ci parleranno di sismicità, della ricerca sui terremoti e della comunicazione di un tema che necessità sensibilità e attenzione”.

