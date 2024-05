San Marino. Presentato XI Giro del Monte di San Marino al via sabato 18 maggio 2024

Sabato 18 maggio torna il Giro del Monte: la storica podistica attorno al Monte Titano si svolgerà sia sul percorso tradizionale di 7 km su strada che sui sentieri immersi nel bosco, sul percorso di 9 km 450D+ dello Skytrail Confermati gli ingredienti ormai classici: il percorso, con partenza e arrivo dalla Porta del Paese, e lo spirito, quello di un grande evento che riunisce la comunità e spinge a mettersi in gioco tutti, dai piccoli ai grandi. Diverse le formule per partecipare: dalla podistica competitiva alla semplice camminata per adulti e bambini. Per il secondo anno consecutivo torna il Trail Run, nei sentieri che costeggiano il Monte e, novità di quest’anno, il nordic walking. Nato da una scommessa tra amici al bar negli anni ’70 e diventato per anni un appuntamento fisso, il Giro del Monte è stato riproposto undici anni fa, dopo una lunga pausa e, da allora, è cresciuto edizione dopo edizione. “Una lunga e storica tradizione che è stato un bene recuperare – ha commentato il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini -. In questi 11 anni l’evento è cresciuto tantissimo e ora si presenta con diverse formule. Quello che caratterizza il Giro del Monte, in particolare, è quel senso di comunità che si sente vivo attorno all’evento”. “Anche per questo – ha sottolineato Secondo Bernardi, in rappresentanza della Giunta di Castello di San Marino – è un evento in cui come Giunta di Castello abbiamo sempre creduto e che continueremo a sostenere negli anni a venire”. La podistica competitiva è riconosciuta come Gara regionale FIDAL/FSAL.

“L’evento richiama numerosi atleti dalle Regioni limitrofe e da tutta Italia – ha evidenziato Nicola Selva, Vicepresidente della Federazione Sammarinese Atletica Leggera -, con risultati anche di alto livello. In questi anni la manifestazione si è anche arricchita con il trail run e il nordic walking”. Sui dettagli tecnici della manifestazione è entrato nel merito Samuele Guiducci, Presidente della Track&Field San Marino.

“Due i percorsi e due differenti le partenze – ha spiegato -. Alle 16:00 scatterà lo Skytrail, la corsa di 9 chilometri 450D+ in alcuni dei sentieri più suggestivi di San Marino. Alle 18:00, invece, scatterà il Giro del Monte, sul percorso tradizionale di 7 chilometri su strada. È confermata la possibilità di partecipare in gruppi amatoriali, nella speciale classifica della Corporate Run. Le iscrizioni resteranno aperte on-line su ENDU e sul sito web www.tfsanmarino.com fino al 16 maggio, per poi riaprire il giorno dell’evento, il 18 maggio, dalle ore 14.00 alle 17.00, nel Piazzale Calcigni (San Marino città). Come sempre, a contorno, ci saranno tanta musica e divertimento, le gare giovanili in centro storico alle 16.30 e quest’anno, grazie alla collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport Invernali, ci sarà la sfilata della nazionale italiana di Skiroll e sarà possibile provare le disciplina sullo Stradone”.