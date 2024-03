San Marino. Presentazione del libro “C’era una volta un leone africano”

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto oggi a Palazzo Begni, nell’ambito di una conferenza stampa, una delegazione dell’Associazione sammarinese “Amici di Padre Marcellino”, in occasione della presentazione alla stampa del libro di Anna Chiara Macina dal titolo “C’era una volta un leone africano”, dedicato alla vita del fondatore dell’Associazione e alle tante testimonianze dei volontari attivi presso le missioni in Repubblica democratica del Congo.

Alla presenza del Presidente dell’Associazione, John Bianchi, del Consiglio direttivo e dell’autrice del libro, il Segretario di Stato, ha sottolineato il profondo significato del lavoro silenzioso e dirimente di realtà, quali l’Associazione sammarinese, che promuovono progetti di straordinario valore socio- umanitario.

Padre Marcellino, che per oltre 40 anni ha operato in favore dei più bisognosi del Malawi, ha instancabilmente cercato di costruire un ponte fra la Repubblica di San Marino e il Malawi per favorire, anche con la collaborazione di tanti enti pubblici e privati sammarinesi, la costruzione di strutture, scolastiche e sanitarie, con particolare attenzione alla condizione delle donne e dei bambini.

Il Presidente dell’Associazione John Bianchi e l’autrice Macina hanno potuto ripercorrere le tante storie di volontari, rimarcando la tipologia di attività espletate nelle missioni e l’opportunità che vengano adeguatamente conosciute e sostenute a vari livelli.

“Siamo particolarmente vicini a un’attività che fa onore alla Repubblica di San Marino – così si è espresso il Segretario di Stato Beccari – perché mantiene alto un tratto identitario distintivo, quale la propensione verso l’altro e l’aiuto solidale e non pregiudiziale a coloro che versano in condizioni di disagio, morale e materiale”.

Nel primo pomeriggio la delegazione è stata ricevuta a Palazzo Pubblico in Udienza Ufficiale dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, e presentata dallo stesso Segretario di Stato Beccari.

San Marino, 22 marzo 2024/1723 d.f.R.