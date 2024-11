San Marino. Presentazione del libro di Davide Pezzi “Note di Natale. Storie, segreti, autori e interpreti delle più famose melodie natalizie. Venerdì 29 novembre, alle ore 18,00

Venerdì 29 novembre, alle ore 18,00, presso lo Spazio Espositivo Carlo Biagioli, via XXV marzo 71 a Domagnano, Davide Pezzi presenterà il suo nuovo libro “Note di Natale. Storie, segreti, autori e interpreti delle più famose melodie natalizie”, Vololibero Ed., Milano

“Note di Natale” è un viaggio attraverso la genesi e le storie, spesso curiose e sorprendenti, da cui sono scaturite le melodie che da decenni accompagnano le festività natalizie, nonché un racconto esaustivo e intrigante delle vite di autori, compositori e interpreti che le hanno rese immortali.

Tra le novantacinque opere prese in considerazione, troviamo classici intramontabili come Silent Night e Jingle Bells, antiche carole e grandi successi di interpreti leggendari quali Frank Sinatra e Bing Crosby. Ma non è tutto: l’attenzione si focalizza inoltre sui classici moderni: Happy Xmas di John Lennon, All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey e Last Christmas dei Wham, con il compianto George Michael. Ogni racconto è il frutto di ricerche appassionate, che analizzano il contesto storico e culturale in cui sono nati questi canti, celebrandone l’ineffabile diversità culturale. E il libro si rivela, allora, non solo un florilegio di aneddoti, bensì un vero e proprio tributo alla magia del Natale e alla musica che la rende così speciale.

Riccamente illustrato, il volume presenta per ogni brano un QR code per ascoltarne una delle versioni più famose, e si conclude con tre playlist su Spotify, che regalano una colonna sonora per un Natale ancora più musicale, felice e… consapevole. Prefazione di Arturo Stàlteri

L’incontro sarà presentato dalla scrittrice Anna Chiara Macina che dialogherà con l’Autore, e la “colonna sonora” sarà assicurata dal pianista Matteo Guerra, per riascoltare insieme alcune delle melodie raccontate nel libro.