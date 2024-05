San Marino. Presidente ASACON tra i relatori del Festival Italiano delle Eco Tecnologie Concrete, EcoFuturo Festival

Dall’8 all’11 Maggio 2024, Roma ospiterà la sua 11ª edizione dell’Ecofuturo Festival. Questo evento gratuito è un’occasione imperdibile per esplorare l’innovazione eco-tecnologica, la formazione ecologica e gli stili di vita sostenibili. Durante i 4 giorni del festival, i partecipanti avranno accesso a workshop, corsi di formazione e convegni gratuiti. Relatori e aziende provenienti dal mondo dell’innovazione eco-tecnologica, oltre a professionisti e ricercatori, presenteranno le loro ultime innovazioni al pubblico presso la suggestiva cornice della Città dell’Altra Economia a Testaccio, con la possibilità di seguire gli eventi anche in diretta streaming online . L’Ecofuturo Festival, nato nel 2014, rappresenta una rete di aziende, professionisti e ricercatori che si riuniscono annualmente per diffondere le più rilevanti innovazioni e nuovi approcci tecnologici per risolvere i problemi energetici, ambientali e climatici. Dal 2020, il festival ha esteso ulteriormente il suo impatto con l’apertura della fiera virtuale “EXCO Ecofuturo Virtual Fair”, permettendo così di accedere alle innovazioni presentate durante l’Ecofuturo Festival in ogni momento dell’anno, da qualsiasi parte del mondo e in modo completamente gratuito tramite l’app EXCO disponibile su iOS e Android. Oltre 100 relatori provenienti dal mondo della ricerca, dell’università, delle associazioni e dell’industria esporranno le loro idee e progetti concreti nelle varie sale dell’area festival. Durante i confronti, sarà possibile interagire con tutti i professionisti presenti. Gli interventi dei relatori saranno trasmessi in onda su oltre 100 emittenti locali del digitale terrestre del circuito Fox Production & Music, tra cui Teleambiente e molte altre, raggiungendo in totale oltre un milione di telespettatori.