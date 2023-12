San Marino. Prestazioni eclatanti dei pongisti sammarinesi al torneo nazionale di ping pong a Biella

Il Torneo Nazionale di ping pong, tenutosi a Biella domenica 10 dicembre e aperto ai migliori giocatori delle classifiche italiane dal numero 12 al 120, ha visto una straordinaria performance dei pongisti sammarinesi. Mattias Mongiusti, partendo dalla tredicesima posizione nel ranking, ha raggiunto il terzo posto, venendo sconfitto solo in semifinale per 3:2 da Giordano, numero 2 del torneo.

Mongiusti ha dimostrato un’ottima forma, superando agilmente il girone di qualificazione e battendo avversari di rilievo come Palmieri, Sanchi e Manna. Questi successi confermano il suo eccellente stato di forma seguito dai risultati raggiunti in Finlandia, dove aveva ottenuto posizioni di rilievo sia nella categoria under 21 che nei senior.

Anche Federico Giardi ha avuto una performance notevole, superando il girone di qualificazione con una vittoria su Moras e successivamente sconfiggendo Mascagni. Sebbene abbia perso di stretta misura per 3:2 contro il vice campione Giordano, Giardi si è classificato tra i primi 16 del torneo.

Le prestazioni dei pongisti sammarinesi a questo torneo di alto livello mettono in evidenza il loro talento e la loro competitività nel panorama del ping pong italiano.”