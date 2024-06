San Marino. Prigionieri per Rally…di un lettore

Egregio Direttore

Le scrivo per denunciare la privazione della libertà personale e famigliare per Rally

Veniamo a conoscenza da ordinanza della Segreteria degli Interni a 3 giorni dalla prigionia,

Siamo obbligati in casa, senza uscire o non poter rientrare, dalle 06:00 alle 19:30 di sabato 22/06/24

Zona residenziale con limite velocità a 30KM/h trasformato in una pista rally, con addirittura 3 passaggi

nell’arco della Giornata.

Ho provato a fare le mie rimostranze con la FAMS, risposta, abbiamo la delibere degli interni.

Ho provato quindi a fare le mie rimostranze con la Segreteria Interni, risposta, abbiamo ok dalla Polizia Civile

Ho provato quindi con la Polizia Civile, Risposta non siamo noi ad emettere le ordinanze.

Io mi chiedo, c’è qualcuno che si prende le responsabilità di questo non rispetto (A parer mio anche qualcosa di molto più grave) per la popolazione?

A me sembra che l’antica Repubblica della Libertà, abbia perso il Buonsenso, per Non dire altro.

Marino Gaspari