San Marino. Prime avvisaglie di una calda primavera … di Paolo Forcellini

Due manifesti di altrettanti partiti politici preludono l’avvicinarsi delle elezioni.

Uno invita a ricercare un nuovo Governo.

Chissà forse che non sia meglio andare alla ricerca di una nuova classe politica, in fondo è lei che fa un buon governo e non viceversa.

Il secondo auspica che si deve andare avanti e non indietro come il gambero. Visto ciò che hanno prodotto i passi fatti in avanti negli ultimi anni forse sarebbe meglio che i passi si facessero indietro di diversi decenni, per tornare ad una sana e seria politica.

Paolo Forcellini