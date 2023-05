San Marino. Primo tempo fatale al Tre Penne, la Coppa è della Virtus

Primo tempo fatale al Tre Penne, la Coppa è della Virtus

Finale Coppa Titano BKN301 2022/2023

Virtus 3-1 Tre Penne

Virtus (4-3-3)

Andrea Battistini; Manuel Battistini, Nodari, Gori, Sabato; Ciacci, Golinucci, Pedrini (41’st Pirini); Buonocunto, Angeli (43’st Sorrentino), Tortori (33’st Giacomoni)

A disposizione: Castiglioni, Contadini, Muggeo, Albini, Sopranzi, Benincasa

Allenatore: Luigi Bizzotto

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Nigretti (22’st Giovagnoli), Lombardi, Barretta, Cauterucci (16’st Cesarini); Michael Battistini (16’st Montanari), Righini, Gai; Dormi, Badalassi, Ceccaroli

A disposizione: Semprini, Stellato, Pieri, Maio, Cibelli, Tisselli

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Ucini

Assistenti: Ercolani – Morisco

4° Ufficiale: Beltrano

Ammoniti: 35’pt Barretta (TP), 40’pt Ceccaroli (TP), 40’pt Tortori (V), 8’st Gori (V), 15’st Michael Battistini (TP), 22’st Righini (TP),

Espulsi: 45’st Gori (V) per doppia ammonizione

Marcatori: 6’pt Ciacci, 32’pt rig. Buonocunto, 35’pt Pedrini, 38’pt Badalassi

MONTECCHIO – A Montecchio va tutto storto al Tre Penne, due traverse, numerosi episodi sfortunati e una partita non delle migliori condanna la formazione di Stefano Ceci.

La prima frazione di gara del Tre Penne è a dir poco da film horror. I primi minuti sono ad alta intensità per entrambe le formazioni, ma quella ha partire meglio è la formazione di Lui Bzzotto, che trova il gol dopo 6? sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il colpo di testa di Elia Ciacci che sbatte sul palo e batte Migani. La timida risposta del Tre Penne arriva poco dopo superato il quarto d’ora, dalla destra ci prova Dormi con un tiro cross che viene deviato coi pugni da Andrea Battistini. Al 28? la ripartenza Virtus si spegne con il cross da dentro l’area di Tortori che finisce sulla parte altra della porta difesa da Migani. Sulla nuova azione che si genera, ci prova Badalassi con un tiro dal limite che finisce di poco alto. Episodio chiave al 31? con l’azione corale della Virtus, Barretta strattona Buonocunto e Ucini concede il penalty. Dagli undici metri lo stesso Buonocunto spiazza Migani, mandano palla da una parte e portiere dall’altra. Il Tre Penne ha l’occasione per riaprirla: cross perfetto di Cauterucci per Badalassi che colpisce la traversa, sul ribaltamento di fronte arriva il tris della Virtus con Pedrini che lotta con Lombardi e non desiste, il numero 11 batte Migani in scivolata. La squadra di Città accorcia le distanze al 38? con Badalassi: azione fotocopia del colpo di testa precedente, che questa volta non sbatte sulla traversa ma finisce alle spalle di Andrea Battistini.

La prima istantanea della ripresa è la rovesciata di Buonocunto su cross di Tortori, palla di poco a lato. Ancona una volta è il legno a tradire il Tre Penne, punizione dal limite calciata alla perfezione da Righini, Andrea Battistini salvato dalla traversa. Continua il forcing offensivo dei biancazzurri cercando di riaprire la partita, super parata di Andrea Battistini sul tiro da dentro l’area piccola di Ceccaroli. La Virtus torna a farsi vedere dalle parti di Migani al 24?: corner di Buonocunto per la testa di Nodari, palla che sfiora l’esterno della rete. Allo scoccare del novantesimo viene espulso Gori per doppia ammonizione e nel secondo dei sei di recupero ci prova Gai due volte, ma Andrea Battistini e difesa neroverde gli negano il gol. Il miracolo dell’estremo difensore avversario sul missile di Dormi è sinonimo che per il Tre Penne non è serata e al triplice fischio esplode la festa della Virtus.

Per il Tre Penne resta la vittoria dello Scudetto, che le consente di partecipare alla prossima UEFA Champions League con il turno preliminare che si terrà a fine giugno in Islanda.

Foto ©FSGC/Pruccoli

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci