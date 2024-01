San Marino. Problemi e lamentele riguardo alla nuova campagna ”Smacco” di Smac Card …. di una lettrice

Vorrei segnalare un fatto di interesse a tutti in Repubblica: la nuova campagna Smacco di Smac Card per quanto riguarda il carburante.

Dal 1 gennaio 2024 bisogna eseguire una procedura tramite app dedicata per caricare il bonus derivante dall’ acquisto di prodotti dal benzinaio.

Purtroppo la procedura di difficile attuazione è ulteriormente complicata dalla scarsa assistenza di Smac Card che promette assistenza sui social ma poi in effetti non viene in aiuto concretamente.

Le lamentele sulle pagine social di Smac, come potete leggere tutti, sono tantissime e spesso sono gli utenti over o poco avvezzi alla tecnologia a farne le spese..chi deve aspettare il nipote per caricare i soldi, chi ha un cellulare non ultimo modello e problemi alla app.

Noi abbiamo fatto il primo pieno di 50 euro il 6 mattina e non siamo riusciti a completare l’operazione perciò stamattina ci siamo rivolti all assistenza tramite mail.

L’operatore celermente ha risposto alle mie mail, ma la risposta era sempre la stessa come un disco rotto: sono passate 24h dallo scontrino. Ma loro il giorno della befana e domenica non lavorano e non aiutano chi ha necessità. La risposta sempre la stessa: sono passate 24 h.

È giusto secondo voi non poter usufruire di aiuto e di un servizio di cui ho diritto?

Spero che pubblichiate la mia lettera, cordiali saluti,

Claudia Asciutti