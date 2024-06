San Marino. PROBLEMI PER DEMOS. Rumors su divisioni interne ed abbandono di candidati importanti. Difficile possa vincere.

Anche se nessuno ne parla apertamente, in questa fase finale della campagna elettorale tutti, con un tono dimesso, affermano che chi avrà veramente difficoltà nell’imporre una linea politica, peraltro oscura ai più, è DEMOS.

Molti elettori non sanno effettivamente cosa propone DEMOS e cosa intende fare. La comunicazione, oltre ad essere un po’ datata, è anche inefficace e spesso si basa, come in passato, sui comunicati stampa e sulle serate a tema: non si conoscono bene i candidati né le loro intenzioni. Le linee guida del partito, sebbene siano state enunciate, sono passate inosservate anche da me nonostante abbia seguito attentamente questa campagna elettorale. L’uso massivo dei social, ovvero delle nuove tecniche di comunicazione, non è stato preso in considerazione.

La collocazione politica e gli intenti di DEMOS, unitamente alla mancata chiarezza sulle alleanze che intende stringere tranne l’avversione alla Dc, risultano essere ignoti alla maggioranza degli elettori, circostanza che rende altamente improbabile il successo del movimento nelle prossime elezioni.

DEMOS ha poi subito l’uscita di un candidato importante, il dottor Massimo Montanari, che indubbiamente ha indebolito il partito. Altri, secondo alcuni rumors, si sono allontanati dalla causa elettorale comune, indebolendo ulteriormente l’efficacia della lista. A Murata, nell’ultima uscita ripresa dai media, infatti c’erano solo 14 candidati. A proposito, c’era il dott. Vignali? Non mi sembra di averlo visto dalle riprese di Rtv, ma posso sbagliarmi non conoscendolo di persona.

A mio parere, oltre alla carenza di comunicazione, quella attualmente effettuata risulta essere insufficiente e mal gestita.

Ovviamente questa è una mia impressione ed un mio legittimo punto di vista, ma è certo che mostrare la scarsa presenza dei candidati (come avvenuto nell’ultima uscita al tiro a volo di Murata) e l’esiguo numero di partecipanti agli eventi non favorisce una comunicazione efficace e corretta.

Non credo che DEMOS, se continuerà su questa strada anche nell’ultima settimana, possa affermarsi in queste elezioni e ottenere un risultato positivo.

/ms