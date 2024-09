Dalla mattinata di oggi, diversi utenti hanno segnalato problemi di funzionamento dell’app SMAC, sia su dispositivi mobili che sul portale web. In una risposta inviata ad un utente, il team di supporto ha confermato che i problemi sono causati da un sovraccarico dei server. I tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione, ma non sono state comunicate tempistiche precise per il ripristino del servizio.