San Marino. Processo a ex organi sociali CIS: respinte le eccezioni preliminari delle Difese. Si guarda ora al dibattimento A inizio maggio si entrerà nel vivo, con le prime testimonianze

Non ancora toccato il merito, di questo processo; nel quale sarebbero contestati a vario titolo i reati di amministrazione infedele, false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza. In aula insomma il percorso sarà necessariamente lungo, laborioso. I primi paletti nell’ordinanza letta in apertura di udienza dal Giudice Saldarelli. Respinta infatti la copiosa messe di eccezioni preliminari delle Difese. C’era chi aveva ad esempio sollevato la questione del “ne bis in idem”, avendo alcuni imputati già “oblato” sanzioni amministrative. Ma nell’ordinamento sammarinese prevale il giudizio penale, ha osservato il Commissario della Legge.

Che pure ha rigettato la dedotta nullità delle relazioni affidate a Banca Centrale in fase inquirente: utilizzabili invece come elemento di prova – ha rimarcato – poiché suscettibili di verifica in dibattimento. Si prosegue, dunque; per verificare in contraddittorio la solidità delle accuse nei confronti dei 10 imputati alla sbarra.

Quello forse più noto alle cronache giudiziarie è Daniele Guidi, già DG del Credito Industriale Sammarinese; poi ex membri del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale; oltre alla legale rappresentante di una società di revisione dei conti. Contestate la presunta concessione di crediti privi di adeguate garanzie, ed una rappresentazione ritenuta distorta della situazione patrimoniale della banca. In mattinata si è poi passati alle richieste istruttorie. Fra le parti civili la Società di gestione degli attivi ex BNS; i cui legali hanno sollecitato fra le altre cose l’acquisizione di estratti della relazione della Commissione consiliare d’inchiesta sul CIS.

Sul fronte delle Difese non è invece mancata la richiesta di audizioni di periti in contraddittorio. Concesso dal Giudice un termine per valutare le rispettive produzioni documentali. Processo aggiornato al 9 maggio; quando si inizierà ad entrare nel vivo con i primi testimoni. Previste le audizioni di Maurizio Pappalardo, del coordinamento della Vigilanza di BCSM; Giuseppe Ucci, che in passato presiedette l’organismo; e Sido Bonfatti: figura centrale, nella fase di risoluzione di Banca CIS. San Marino Rtv