San Marino. Processo “Racket Badanti”. Agli atti inquietanti minacce: “Qualcuno può dare a tua nonna una pillola e morirà. E ti accuseranno”! Anche un infermiere provò a denunciare ma… di Enrico Lazzari

E’ un fascicolo infinito quello su cui si costruisce l’intera ipotesi accusatoria che, poi, è alla base del processo in corso e prossimo alla conclusione che vede alla sbarra Fatima Dzutseva, cittadina russa residente a San Marino, Felicia Doru, cittadina rumena residente a Rimini, Loretta Casadei, residente a Borgo Maggiore, e verte sulla vicenda ormai nota come “Racket delle Badanti” (leggi qui).

Si tratta di due diversi fascicoli di indagine -118 del 2018 e 584 del 2019- riuniti in un unico procedimento che vedeva già imputate, anche Maria Rita Pasquali, Annarita Mauriello e Lora Stefanelli, rispettivamente Presidente, Tesoriere e membro del Consiglio Direttivo dell’associazione “Rispetto Comitato Civico Welfare Fragilità”, chiamate a difendersi dall’accusa di ingiuria (art.184 c.p.) e diffamazione “con il mezzo delle comunicazioni sociali” (art.183 e art.185 c.p.) ai danni di “Fatima Dzutseva, quale Presidente della Società Cooperativa Albero della Vita.

Le tre, infatti, in un comunicato stampa pubblicato nell’agosto 2019 da GiornaleSm e San Marino Rtv, denunciarono senza mezzi termini che alla Cooperativa presieduta dalla Dzutseva era stata concessa la licenza per gestire “gli ammalati nell’Ospedale di Stato” nonostante all’interno della stessa società ci sarebbero potute essere state “persone sotto indagine giudiziaria sul fenomeno Racket Badanti”,

“Le badanti che hanno lavorato finora nel rispetto e nel diritto del lavoro -rincararono- ora potrebbero trovarsi a non avere più possibilità lavorativa e maggiormente sottoposte a pressioni del caporalato”.

Quindi, in questo procedimento giudiziario, tutte nella veste di imputate -seppure per reati ben diversi- ci sono sia coloro che sono sospettate di aver creato e gestito questo -per ora presunto- caporalato illegale, sia coloro che hanno tentato di denunciarlo per ripristinare la legalità… Ma tant’è.

Doverosamente ricordato questo aspetto che ai profani del Foro può apparire curioso, torniamo al merito, ovvero agli aspetti più inquietanti contenuti nell’enorme fascicolo istruttorio del processo in corso la cui indagine sembra essere stata avviata in seguito alla presentazione di un esposto firmato Alba Montanari, “anche in rappresentanza del Comitato Civico denominato “Welfare per le Fragilità Rispetto” -poi accusato in tre suoi vertici gestionali di ingiuria e diffamazione-, affidato al Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani.

In questo esposto, la sua firmataria denunciava che il Comitato Civico aveva ricevuto segnalazioni da parte due “badanti” (Olga Zolotova e Natalia Mykuliak), le quali “hanno evidenziato l’esistenza di un regime di costrizione in cui in particolare una persona residente a San Marino, tale Fatima Dzutseva” che “vantandosi delle conoscenze personali con militari della Gendarmeria, con funzionari dell’Ufficio del Lavoro, con alti funzionari ISS, con personale addetto alla portineria e al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato, sfrutterebbe i rapporti diretti per accaparrarsi tutti i possibili servizi di assistenza bypassando le liste ufficiali” così da costringere le badanti “a fare riferimento a lei” per poter lavorare”. E ciò, trattenendo “per sé una parte del compenso, presumibilmente in nero e all’oscuro dei famigliari” di coloro che necessitano di assistenza.

“Oltre a ciò -si legge nell’esposto allegato agli atti giudiziari- alcune delle badanti (…) hanno evidenziato che delle loro colleghe avrebbero subito dei maltrattamenti e dei ricatti in cambio di lavoro” e, addirittura, “alcune ditte concorrenti (e regolari; ndr) hanno dovuto fare la scelta di cessare l’attività”.

Inquietanti, poi, alcuni passaggi delle testimonianze rilasciate al Commissario Morsiani, in fase istruttoria, dai testimoni. “Penso che tante badanti si lamentino di quello che Fatima (Dzutseva; ndr) fa -ha dichiarato Natalia Mykuliak- ma hanno paura di parlare. Non ho mai assistito a nessuna minaccia ma è girata voce che Fatima” avrebbe “detto che avrebbe schiacciato come una formica chi mi faceva lavorare”, vantando di “avere conoscenze dappertutto a San Marino” e sostenendo di “non avere paura perchè dice che suo marito le può risolvere tutti i problemi”. Inquietante… Certo, accuse tutte da accertare e supportare durante il processo, ma ugualmente inquietanti: il solo fatto che, fra le badanti, circolassero queste voci, anche se dovessero rivelarsi infondate all’esame processuale, evidenzia il clima di paura che si era ingenerato nelle badanti estranee al presunto “racket” capeggiato dalla Dzutseva, coordinato “sul campo” dalla Doru e “spalleggiato” esternamente dalla Casadei secondo l’ipotesi accusatoria.

Addirittura, si legge nella deposizione di Barbara Bartolini, “sono girate voci sul fatto che” la Dzutseva “si vanti di poter mandare controlli che portano all’allontanamento delle persone straniere che non si piegano alla sua organizzazione”. Ma, soprattutto, la Bartolini ha prodotto al Giudice Inquirente delle chat di messaggistica fra lei e “Olga Coraggiosa” (così la Bartolini ha memorizzato sul suo terminale il contatto telefonico della Zolotova) dal contenuto preoccupante… Soprattutto in un messaggio scritto da chi non padroneggia bene la lingua italiana e che la stessa Olga avrebbe ricevuto e rigirato alla Bartolini (almeno si deduce questo leggendolo): “Ieri sera ho incontrato Olga” e “lei era intimidita”; “hanno detto che stai attento” perché “qualcuno può dare a tua nonna una pillola e morirà. E ti accuseranno”.

“Fatima -si legge in un altro messaggio sempre inviato da “Olga Coraggiosa” alla Bartolini- ha organizzato la sua mafia. Riceve denaro per i servizi resi all’interno dell’ospedale, non ufficialmente” e “senza pagare le tasse”.

Interessanti, per ciò che lasciano intendere, anche alcune “chat” di un gruppo social (all’apparenza Facebook) prodotte al Giudice Morsiani e oggi agli atti del processo. In queste si evidenziano le dichiarazioni, le parole di un infermiere, Davide Zafferani: “La politica è al corrente di tutto -si legge in questi screen- io ho già pagato salato …la lotta ai mulini a vento, non la faccio più”… “…Credo che ci sia qualcosa di molto potente che ‘impedisce’ alla politica di provvedere”, è la reazione suscitata in un altro membro del gruppo dalle parole dell’infermiere.

Non è deducibile la data precisa di queste dichiarazioni fatte dall’infermiere Zafferani, ma -visto che sono state prodotte agli atti il 25 giugno 2018- è verosimile pensare che possano riferirsi ai tempi del governo AdessoSm, in carica dalla fine del 2016 alla fine del 2019.

“Conosco perfettamente -scriveva nella stessa chat Zafferani- i nomi e i cognomi di chi c’è dietro, compresi i paladini del comitato, che fanno fare da scudo alle persone e poi si vantano dei risultati”. “Davide -chiede un altro membro del gruppo- avevi segnalato o meglio denunciato?”. “Ho fatto una battuta in ottimo dialetto romagnolo -è la risposta che si legge-, sono stato condannato per danno provocato… I nomi a cui fate riferimento sono noti da decenni, ma non si toccano queste persone”.

Ma che clima si era creato nell’Ospedale di Stato in quegli anni? E come un sistema del genere, un caporalato -nelle accuse- così radicato e “violento” come può aver dominato imperturbato per -lo si deduce da una dichiarazione di un testimone rilasciata in fase istruttoria- circa cinque anni?

La risposta dovrà arrivare dai lavori, dalle conclusioni processuali… O, forse, una chiarezza così grande, così importante e così ampia, capace di lambire gli scranni del Consiglio Grande e Generale e importanti istituzioni, non arriverà mai!

Enrico Lazzari