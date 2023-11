San Marino. Proposta dallo STRADONE. Perché non spostare il busto della pace di Giorgio Oikonomoy?

Proposta dallo STRADONE-

Mi chiedo: perché non trasferire il busto alla PACE di Giorgio Oikonomoy, attualmente situato al Campo Sportivo Bruno Reffi, in una posizione di maggiore rilievo, come il prato di Via Matteotti, proprio all’ingresso del paese? Questa nuova collocazione garantirebbe una visibilità molto maggiore, offrendo ai visitatori e ai residenti un primo impatto significativo con uno dei valori fondamentali di San Marino, la Pace.

Il busto di Oikonomoy, un simbolo potente di pace e armonia, meriterebbe di essere esposto in una posizione dove la sua presenza possa essere apprezzata quotidianamente da un numero maggiore di persone. Immaginate l’effetto di questo pezzo artistico e simbolico situato all’entrata del paese: sarebbe non solo un tributo alla storia e ai valori di San Marino, ma anche un chiaro messaggio di accoglienza e di impegno per la pace a chiunque attraversi la porta del paese.

Questo spostamento potrebbe anche rinnovare l’interesse per l’arte e la cultura all’interno della comunità, promuovendo dialoghi e riflessioni su temi importanti come la pace e l’armonia. Inoltre, rappresenterebbe un’opportunità per riscoprire e valorizzare la figura di Giorgio Oikonomoy e il suo contributo.

Ho lanciato il sasso, sperando di avviare una conversazione e di stimolare l’interesse di chi può effettivamente realizzare questo spostamento. Sarà interessante vedere se ci sarà chi raccoglie l’idea e la porta avanti. Spostare il busto alla PACE in una posizione di maggiore rilievo non sarebbe solo un atto simbolico, ma anche un passo concreto verso il riconoscimento e la celebrazione dei valori che San Marino incarna da secoli