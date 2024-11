San Marino. Prosegue l’impegno del Segretario di Stato Pedini Amati al WTM di Londra

In mattinata la ministeriale UNTourism sul tema dell’intelligenza artificiale applicata al turismo, poi altri incontri bilaterali.

Secondo giorni di missione per il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati a Londra dove è in corso la 44esima edizione del World Travel Market.

Questa mattina i Ministri del Turismo e i “focal point” di UNTourism si sono riuniti per la ministeriale voluta per discutere di intelligenza artificiale applicata al turismo. La sessione tematica voluta da UNTourism e WTTC ha l’obiettivo di divenire piattaforma per il dialogo, la collaborazione e l’innovazione su un tema sempre più spesso al centro della discussione. L’incontro ha riunito leader di pensiero, esperti del settore, policy maker e innovatori tecnologici chiamati ad esplorare, insieme ai Ministri, il potenziale di trasformazione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti nel plasmare il futuro dei viaggi e dell’ospitalità.

Presso lo stand della promozione turistica spagnola, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha reso omaggio alle vittime dell’alluvione che ha colpito la comunità di Valencia e del sud della penisola iberica con un messaggio lasciato sul libro appositamente predisposto.

Tra gli incontri di giornata quello con il Ministro del Turismo croato Tonci Glavina con il quale i rapporti sono strutturati e collaborativi da tempo e quello, particolarmente interessante, con il Vice Ministro delle finanze ed ex Ministro del Turismo greco Harry Theoharis che ha manifestato la sua intenzione di candidarsi alla guida dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Theoharis, da tempo amico della Repubblica di San Marino, è stato insignito dell’Onorificenza di Sant’Agata nel 2021 dopo che qualche mese prima aveva sottoscritto, ad Atene, il Memorandum d’Intesa San Marino – Grecia per il Turismo proprio con il Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

La Repubblica di San Marino è presente al WTM con uno spazio espositivo di 40 mq gestito dall’Ufficio dal Turismo dove trovano sede anche 6 operatori sammarinesi.

San Marino,6 novembre 2024/1724 d.F.R.