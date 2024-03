San Marino. PSD: Che le prossime elezioni segnino un punto di svolta per l’uguaglianza di genere a San Marino

L’8 Marzo, giornata internazionale della donna, ci ricorda l’importanza di lottare per l’uguaglianza di genere. Ma la lotta non finisce con le celebrazioni: prosegue ogni giorno, nelle aule del Consiglio Grande e Generale, nei luoghi di lavoro, nella società, nelle nostre famiglie. La vera svolta si può ottenere solo con la presenza attiva e determinata delle donne nelle istituzioni che decidono il futuro di San Marino.

Quest’anno, viste anche le imminenti elezioni, mettiamo in luce un tema che ci sta particolarmente a cuore: la presenza delle donne nella politica e nelle posizioni decisionali. Nonostante il progresso, le donne a San Marino restano sottorappresentate. È vero, le leggi hanno aperto le porte, ma il cammino è ancora lungo.

Nonostante siano passati oltre cinquant’anni dalla legge che ha concesso alle donne il diritto di candidarsi e di essere votate, la presenza femminile nella vita politica di San Marino rimane notevolmente inferiore rispetto a quella maschile. Le donne costituiscono solo un terzo dei membri del Consiglio Grande e Generale ed una minima presenza in Congresso di Stato. Questo sbilanciamento non è solo una questione di numeri, ma riflette una profonda disparità che limita la rappresentanza e il contributo delle donne alla vita pubblica.

È qui che entra in gioco la nostra responsabilità: creare un ambiente che incoraggi e sostenga le donne che desiderano mettersi in gioco. Riconosciamo che le quote rosa hanno fatto la loro parte, ma non sono la soluzione definitiva. Dobbiamo semplificare il percorso verso la politica, promuovendo un clima di uguaglianza reale, dove le donne siano motivate a candidarsi e a prendere parte attiva alla vita politica.

A tale scopo il PSD sta predisponendo delle schede di programma che prevedono misure concrete per promuovere l’uguaglianza di genere, inclusi programmi di supporto alle donne in ambito lavorativo e iniziative per una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare. Tuttavia, senza una solida rappresentanza femminile nel Consiglio Grande e Generale, queste misure rischiano di rimanere lettera morta.

Per questo motivo, in vista delle vicine elezioni, ci sentiamo di lanciare un appello a tutte le donne: è il momento di mettersi in gioco, di alzare la voce, di prendere parte attiva alla vita politica del nostro paese: candidatevi, supportate le candidate, votate. Ogni azione conta. La vostra mobilitazione può cambiare il corso delle cose.

Ufficio Stampa PSD