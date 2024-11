San Marino. PSD – Esito della Prima Direzione Post-Congressuale

La neoeletta Direzione del PSD, si è riunita per concludere gli adempimenti post-congressuali con un rinnovato entusiasmo e una forte volontà di rilancio dell’azione politica. Si è respirato un clima di partecipazione e di determinazione, orientato alla ricostituzione di un partito capace di porsi nuovamente come punto di riferimento per i cittadini sammarinesi e come laboratorio di idee, di confronto e di proposta.

La Direzione ha eletto quali membri di Segreteria: Luca Lazzari, Silvia Cecchetti, Matteo Rossi, Gerardo Giovagnoli, Donatella Merlini, Antonio Valentini e Tommy Fantini. A loro è stato assegnato il compito di tradurre in azioni concrete il percorso tracciato dal Congresso. Inoltre, è stato nominato Francesco Morganti come Direttore del Centro Studi, che dovrà alimentare la riflessione politica e la ricerca del Partito. Mentre il Consiglio dei Garanti vede la presenza degli avvocati Alessandro Stolfi, Maria Antonietta Pari e Patrizia Bellavista, che vigileranno sul rispetto delle regole interne.

Un forte accento è stato posto sulla creazione dei Gruppi di Progetto, motore politico e programmatico del Partito, che sono stati distinti tra stabili e a obiettivo: i primi affronteranno tematiche permanenti di interesse strategico, mentre gli altri opereranno su progetti mirati con una durata limitata al raggiungimento del risultato. Questa organizzazione riflette la volontà del PSD di tornare a essere un grande laboratorio di analisi, elaborazione e proposta politica, in linea con la propria storica tradizione.

I Gruppi di Progetto Permanenti includono: Relazioni Internazionali e Affari Europei (Responsabile: Gerardo Giovagnoli); Sicurezza Sociale (Responsabile da definire); Casa e Territorio (Responsabile: Geremia Maroni); Modello di Sviluppo e Investimenti (Responsabile: Andrej Ceccoli); Scuola e Cultura (Responsabile da definire).

Nell’ambito dei lavori, la Direzione ha anche svolto riflessione sull’ultima tornata consiliare: superata la fase dei decreti pregressi, il PSD si aspetta che la legge di bilancio rappresenti il punto di partenza di una legislatura davvero orientata alle riforme, all’ammodernamento e al percorso di integrazione con l’Unione Europea.

Un’attenzione speciale è stata riservata all’Atto organizzativo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, dove la Direzione ha sottolineato la necessità di avviare un processo di riforma che risponda pienamente ai bisogni di cura e assistenza dei cittadini, nel rispetto dei principi originari del nostro modello di sicurezza sociale.

Questa prima direzione post-congressuale ha tracciato una linea chiara per il rilancio del Partito. Con una struttura operativa nuova e obiettivi definiti, il PSD rinnova il suo impegno a essere una casa per chi crede in un Paese moderno e inclusivo, con l’obiettivo di promuovere non solo diritti e benessere, ma anche opportunità di sviluppo, giustizia, innovazione e crescita.

Partito dei Socialisti e dei Democratici