San Marino. PSD: ”Un nove maggio speciale: San Marino con l’Europa”

Il 9 maggio è la festa dell’Europa. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici la celebra, condividendo i successi del più grande progetto democratico realizzato sul Continente. L’Unione Europea ha portato il più lungo periodo di pace in Europa, il primato mondiale nei diritti sociali e individuali, l’economia più egualitaria, il diritto più protettivo, un welfare senza eguali e la massima protezione delle libertà. Per questo il PSD, la sua gente e i suoi aderenti, celebrano il 9 maggio insieme al Partito Socialista Europeo e a tutti gli europeisti, uomini e donne fiduciosi nel progresso possibile.

Quest’anno è però un 9 maggio speciale per la nostra Repubblica. È l’anno dell’Accordo di associazione con l’Unione Europea. Siamo soci dell’Europa e così partecipiamo a questa celebrazione con nuovo slancio verso i benefici dell’integrazione europea. L’azione politica e di governo del PSD è stata determinante per raggiungere questo risultato. Cruciale è stata la sua visione nel perseguirlo. È dalla sua fondazione che il PSD ha posto nel «Progetto per San Marino» l’obiettivo strategico dell’adesione negoziata all’Unione Europea. Lo ha perseguito ponendo anzitutto il passaggio dalla collocazione di Stato «terzo» a quella di Stato associato all’Unione. Dopo decenni d’impegno politico a tutti i livelli questo passaggio è stato raggiunto. Il successo del PSD è ormai un successo per la Repubblica. Ciò ci riempie d’orgoglio e di riconoscenza per le persone che ci hanno creduto con impegno e devozione.

Ogni traguardo porta però nuove sfide. Porta anche tensione fra ciò che si era e ciò che si sarà puntando a nuovi traguardi. Le sfide del cambiamento come Stato associato non sono facili, ma sono le nostre opportunità. Sono il nostro futuro nel tempo presente, un’epoca di transizione incerta che con l’Accordo metteremo in sicurezza. Quelle sfide sono i nostri prossimi traguardi e saranno come quelli dei nostri campioni, capaci di successi inauditi per uno Stato piccolo ma forte. Con l’Europa saremo all’altezza del riconoscimento ottenuto, garantendo anzitutto lealtà e solidarietà ai nostri vicini, sconvolti dalla guerra di Putin contro l’Ucraina e l’Europa. Con l’Europa proteggeremo i valori e gli interessi sanciti nel preambolo dell’Accordo, un testo magistrale che onora la nostra diplomazia, oggi esposta a minacce che vanno rimosse. Sostenere i candidati del PSD alle prossime elezioni è utile anche per questo, per procedere insieme nel benessere e nella sicurezza con l’Europa. È questo il nostro prossimo traguardo, per celebrare il 9 maggio venturo con ancor più vigore.

PSD