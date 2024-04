San Marino. Pubblicato il bando del secondo Concorso Letterario e Giornalistico

È online sul sito del CONS il bando del secondo Concorso Letterario e Giornalistico indetto dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e dal titolo “Lo sport è vita sul Titano”. La seconda edizione del concorso prevede delle novità. La partecipazione è ora aperta anche all’Italia e agli altri Paesi. È stata, poi, individuata una sezione riservata agli studenti iscritti alla Scuola Secondaria Superiore di San Marino e al Centro di Formazione Professionale, nonché agli studenti cittadini sammarinesi e residenti nella Repubblica di San Marino iscritti alla Scuola Secondaria Superiore di altri Paesi. Sarà possibile inviare inviare gli elaborati entro le ore 13.00 di lunedì 30 settembre 2024 e gli elaborati vincitori saranno premiati nel corso della serata di SportInsieme Awards. La Commissione giudicatrice è presieduta dal giornalista Xavier Jacobelli e si compone anche degli esperti in lettere Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni, il presidente del CONS Gian Primo Giardi e il responsabile delle relazioni esterne e comunicazione del CONS Massimo Boccucci. Come per la scorsa edizione sono previsti premi in denaro per le due sezioni. Di seguito si riporta il link dove poter scaricare il bando del secondo Concorso Letterario e Giornalistico: https://www. cons.sm/wp-content/uploads/ 2024/04/SECONDO-BANDO- CONCORSO-LETTERARIO-1.pdf Tutte le informazioni circa la seconda edizione del Concorso Letterario e Giornalistico: https://www. cons.sm/cons/concorso- letterario-e-giornalistico/