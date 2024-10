L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che nella sezione bandi del sito www.aass.sm è stata pubblicata l’asta pubblica per la realizzazione di due impianti fotovoltaici sulle coperture della sede A.A.S.S. di via A. di Superchio – Cailungo. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 10.00 del giorno 27/11/2024.