San Marino. Pubblicato il Programma Volontari per il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka

San Marino, 5 settembre 2024 – E’ stato pubblicato questo pomeriggio dal Commissariato Generale del Governo sammarinese per la partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka 2025, il Programma ‘Volontari Padiglione di San Marino Expo 2025 Osaka’.

L’iniziativa offe, a giovani sammarinesi o residenti, l’opportunità di essere protagonisti al Padiglione di San Marino durante Expo 2025 Osaka contribuendo all’organizzazione e alla buona riuscita della partecipazione della Repubblica all’evento internazionale più importante del prossimo anno che inaugurerà il 13 aprile fino al 13 ottobre 2025 per una durata complessiva di sei mesi.

Obiettivo del programma, creare un elenco di volontari disponibili cui attingere per formare un team che affiancherà lo staff del Commissariato e quello del Padiglione con il compito principale di accogliere e guidare i visitatori durante la loro permanenza nello spazio che il Titano occuperà durante l’esposizione giapponese.

Il Commissariato selezionerà un totale di 18 volontari effettivi e 9 volontari sostituti (che verranno chiamati in caso di necessità) per l’intera durata della manifestazione; i giovani saranno suddivisi in tre gruppi da 6 per coprire i tre periodi di partecipazione all’Expo (13 aprile/13 giugno; 13 giugno/13 agosto; 13 agosto/13 ottobre).

Il programma è stato pubblicato – con la domanda di partecipazione – sul portale ufficiale dei servizi della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino www.gov.sm alla pagina del Commissariato.

La domanda di partecipazione con gli allegati richiesti dovrà pervenire via posta elettronica certificata (tNotice) all’indirizzo re.expo@gov.sm o a mezzo lettera raccomandata o consegna a mano alla sede del Commissariato Generale, presso la Segreteria di Stato per il Turismo, entro le ore 12.00 di venerdì 4 ottobre 2024.

Per tutti gli interessati al programma, il Commissariato Generale organizzerà un incontro virtuale da remoto nella giornata di giovedì 19 settembre 2024 alle ore 17.00 allo scopo di fornire informazioni e rispondere a eventuali richieste di chiarimento.