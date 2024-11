San Marino. Pulizia a fondo all’Ausa. Ieri l’ispezione del direttore dell’AASPL e nella prossima settimana l’inizio della pulizia

Una semplice foto, pubblicata su GiornaleSM e successivamente diffusa sui social, ha portato alla luce una problematica rilevante per la sicurezza del territorio: l’accumulo di detriti nel fiume Ausa. La preoccupazione, emersa dall’immagine, è legata al rischio di esondazione in caso di piogge intense, con conseguenze potenzialmente gravi per la popolazione e le strutture vicine. Situazioni simili si sono già verificate in Emilia Romagna e, più di recente, nel sud della Spagna.

In seguito alla segnalazione, la Segreteria al Territorio ha avviato un intervento immediato. Ieri si è svolta un’ispezione guidata dall’ingegnere Giuliana Barulli, direttrice dell’AASPL. Secondo indiscrezioni, è stata programmata per la prossima settimana una pulizia approfondita del fiume, con priorità alle aree più critiche, come il Parco Ausa, dove il rischio di esondazione appare più elevato.