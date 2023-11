San Marino. Qualcuno dovrà avvisare il governino che tra pochi mesi si andrà alle elezioni e che i cittadini sono stanchi di essere presi in giro con la riproposizione delle stesse promesse mai realizzate! … di Emilio Della Balda

La Legislatura volge al termine e tra pochi mesi i cittadini saranno chiamati al voto. Ecco allora il governino che si concentra in una attività prettamente clientelare, alla quale si aggiungono clamorose dichiarazioni con le quali si ripropone il programma del 2019, a dimostrazione che non è stato realizzato in questi quattro anni.

Il governino, con voce tremante si rivolge al popolo sammarinese:

E’ tempo di azioni concrete e soprattutto riforme ” !!!

” La volontà di creare un sostanziale cambiamento, ripristinare un clima istituzionale…” !!!

” Nei prossimi mesi occorre ridare più stabilità e maggiori certezze “. !!!

” Si ritiene utile lavorare per un nuovo paradigma politico e culturale…” !!!

Qualcuno dovrà avvisare il governino che tra pochi mesi si andrà alle elezioni. Qualcuno dovrà dire che i cittadini sono stanchi di essere presi in giro con la riproposizione delle stesse promesse mai realizzate. Qualcuno dovrà ricordare al governo che alla Consultazione politica del 2019 i votanti sono stati il 55,73% con il 6,58% delle schede bianche e nulle; che alla Consultazione amministrativa del 2020 i votanti sono stati il 45,71% da cui vanno sottratte le schede bianche e nulle.

Emilio Della Balda