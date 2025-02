San Marino. Quando Domani Modus-Liberi voleva oscurare il video su Codicè pubblicato da GiornaleSM. Ecco il diniego della Magistratura con l’archiviazione della denuncia.

Si legge nel procedimento che alleghiamo a fondo pagina: ”Alla luce di tali acquisizioni va evidenziato come le interpolazioni effettuate dalla direzione di GiornaleSM.com non si connotino per l’esposizione di fatti falsi: in particolare a Nicola Codicè non viene attribuito alcun reato, ma circostanziate condotte che trovano conferma nelle allegazioni in atti (quali l’esecuzione di un bonifico destinato a pagare al locazione di un immobile parigino, utilizzato da Daniele Guidi, e al rappresentanza legale di società sammarinesi riconducibili a Maria Stefania Lazzari), correlate a determinati soggetti interessati da procedimenti penali tuttora pendenti innanzi il Tribunale di San Marino a vario titolo aventi ad oggetto l’operatività di Banca CIS (alcuni esitati con sentenze di condanna, seppur non definitive).

E’ poi adirsi come i soggetti ritratti nelle plurime immagini inserite nel filmato contestato coincidano effettivamente con alcuni degli imputati dei procedimenti della dc. “galassia Banca CIS” nell’ambito dei quali emergevano el condotte sopra citate, ascrivibili a Codicè.

Non può dunque essere contestata la prevenuto al rappresentazione di fatti non corrispondenti a realtà.

Tutto ciò premesso, non risultando nel caso di specie superati i limiti posti al legittimo esercizio

del diritto di cronaca e di critica, e conseguentemente, non ravvisando alcun “inganno” nei contenuti del filmato oggetto di denuncia,

RIGETTA

istanza cautelare avanzata dal denunciante; (oscuramento ndr)

MANDA

alla Cancelleria per al notifica al denunciante presso li domicilio eletto e per al trasmisione la

Procuratore del Fisco ed alle parti.

Il Commissario della Legge”

