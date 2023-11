San Marino. QUARTETTO D’ARCHI “LA MAGNIFICA COMUNITA’ ”. ENRICO CASAZZA E LE MUSICHE DI DONIZETTI PER LA 25’ RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO

San Marino, 9 novembre 2023

La 25^ Rassegna Musicale d’Autunno si appresta ad affrontare l’ultima parte della sua programmazione. L’edizione del venticinquesimo ha fin qui proposto programmi e, soprattutto, solisti di oggettivo ed inconfutabile valore artistico, portando a San Marino ancora una volta la grande musica classica! Anche gli ultimi tre appuntamenti sono all’insegna di queste prerogative a partire dal Concerto di Domenica 12 novembre, alle ore 16:30, presso la Sala Conferenze di Cassa di Risparmio – Palazzo S.U.M.S. Le musiche di Gaetano Donizetti nelle trascrizioni ottocentesche per Quartetto d’Archi saranno eseguite dall’ensemble “La Magnifica Comunità”. Quali sono i valori artistici e culturali di questo concerto? La Magnifica Comunità è una delle orchestre barocche più prestigiose a livello europeo e il quartetto è composto dalle prime parti di tale orchestra. Primo violino è Enrico Casazza, direttore e solista del complesso, concertista di fama internazionale con all’attivo decine di incisioni discografiche e da qualche anno “Primo Violino di spalla e solista” dell’Orchestra “Les Musiciens du Prince” del Principato di Monaco con solista e direttore artistico Cecilia Bartoli. Gaetano Donizetti è l’operista italiano che coniuga sentimenti e melodie romantiche con il gusto antico della commedia dell’arte, un originale “match up” di Rossini e Verdi (ci scusiamo per l’irriverente semplificazione). La Moda e l’Arte della Trascrizione, titolo del concerto, riporta ad una prassi dei salotti buoni, dell’alta borghesia milanese, quelli che potevano avere un quartetto (e non solo un pianoforte) per i loro intrattenimenti e che volevano godere in privato, per e con gli amici, delle musiche e melodie delle opere più in voga. Questo il bellissimo Concerto di Domenica 12 novembre a Palazzo S.U.M.S.! Ancora una proposta musicale d’eccellenza per San Marino per la 25^ Rassegna Musicale d’Autunno. Da non perdere!

Enrico Casazza, adriese, compie gli studi musicali presso il Conservatorio di musica della sua città, diplomandosi in violino con il massimo dei voti sotto la guida del M° Andrea Vio. Nel 1984 e 1985 vince due borse di studio quale migliore allievo dello stesso Conservatorio. Ha conseguito il perfezionamento con i maestri Carlo Chiarappa, Pavel Vernikov, Dino Asciolla, Franco Gulli e Giuliano Carmignola. Nel 1985 vince il Concorso Internazionale di Stresa e il Concorso Nazionale di Cento di Ferrara. Dà inizio ad una brillante carriera concertistica, specializzandosi nel repertorio con strumenti antichi e suonando con musicisti quali F. Biondi, R. Alessandrini, G. Guglielmo, E. Gatti, A. Sholl, S. Piau, J. Bostrige, A. Curtis, K. Gilbert, O. Dantone, E. Scano, N. Argenta, P. Toso, C. Henkel, M. Campanella, M. Mika, A. Meunier, sotto la direzione di C. Hogwood, G. Radulescu, F. Piva, L. Berio, F. Ferrara, P. Bellugi, P. Maag. E stato ospite dei più importanti Festival e Teatri Internazionali quali Konzertegebouw di Amsterdam, Teatre de la Ville di Parigi, Teatro Carignano di Torino, Teatro La Scala di Milano, Teatro Delle Belle Arti di Città Del Mexico, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro della Pergola di Firenze, Teatro di Toulouse, Noga Theater di Tel Aviv, Theatre Henry Crown Hall di Jerusalem, Chapelle Royale di Versailles, Accademia Delle Belle Arti di Madrid, Sala Penderewski di Losanna, Grote Zaal di Utrecht, Hoji Hall di Tokio. Ha suonato in duo con il violista Dino Asciolla ricevendo elogi della rivista Piano Time. Ha eseguito ed inciso per la casa discografica Denon i duetti per due violini di Luciano Berio con il violinista Carlo Chiarappa. Primo violino e direttore dellEnsemble La Magnifica Comunità, ha collaborato con numerose formazioni orchestrali e da camera quali: Accademia Bizantina (con la quale ha effettuato registrazioni per la RAI e la casa discografica Frequenz), e nel ruolo di violino di spalla e concertatore con lOrchestra di Padova e del Veneto, lOrchestra Filarmonia Veneta, I Virtuosi Italiani, lOrchestra Milano Classica, lEnsemble Matheus, lArte dellArco, Modo Antiquo, Europa Galante (con la quale ha inciso numerosi CD per letichette OPUS III ed EMI). Specializzatosi in violino barocco e prassi esecutiva antica con i Maestri G. Carmignola, F. Biondi ed E. Wallfish, ha intrapreso unintensa attività didattica che lo vede impegnato nella veste di docente nei Corsi speciali per il Biennio di secondo livello presso i Conservatori A. Buzzolla di Adria e G. Tartini di Trieste. Recentemente è stato invitato a tenere una masterclass di musica antica presso il Vasser College di Hammond negli Stati Uniti e alcuni Corsi di Alto Perfezionamento a San Marino, San Raffaele Cimena (Torino) e Cles (Trento).

La Magnifica Comunità nasce come ensemble strumentale barocco nel 1990 con la convinzione che la ricerca filologica e stilistica sia fondamentale per comprendere la musica di ogni epoca. Primo violino e direttore d’orchestra è Enrico Casazza. Partner di cantanti famosi come Vivica Genaux, Simone Kermes, Sonia Prina, Romina Basso, Raffaella Milanesi, la Magnifica Comunità tiene concerti nelle sale e nei festival più prestigiosi in Italia e all’estero, come il Concertgebouw di Amsterdam, l’Elbphilarmonie di Amburgo, la Konzerthaus di Berlino, la Victoria Hall di Ginevra, la Salle Gaveau di Parigi, il Festival de Musica Barocca di Lione, i Concerti del Quirinale di Roma, l’Herkulesaal di Monaco, il Teatro Principal di Santiago de Compostela, il Palau de Catalan Music di Barcellona, l’Haydnsaal Schloss Esterhazy a Eisenstadt, il Ravenna Festival, il festival MiTo, il festival internazionale d’arte invernale di Sochi, il Teatro Grande di Brescia e molti altri. Destinataria di numerosi premi e lusinghiere recensioni, La Magnifica Comunità si conferma uno dei più autorevoli complessi barocchi dedicati al repertorio del Cinque e Settecento a livello internazionale. Premiato con un “Choc de la Musique”, per la registrazione del quarto volume dei Quintetti di L. Boccherini per l’etichetta Brilliant, ha ottenuto gli ambiti 5 Diapason dalla nota rivista francese Diapason oltre a lodevoli recensioni da riviste specializzate; sempre per l’etichetta olandese la Magnifica Comunità sta completando la registrazione dell’intera opera omnia dei Quintetti di Boccherini. La Magnifica Comunità ha inoltre registrato numerose incisioni per le etichette Sony, Deutsche Harmonia Mundi, Tring International, Tactus.