San Marino. RALLY DEL BRUNELLO STORICO: LA TITANO MOTORSPORT E’ PRONTA 

Ultimo appuntamento per il Campionato Italiano Rally Terra Storico sulle strade toscane al Rally del Brunello. Gara aperta anche alle vetture moderne ma queste ultime saranno in coda alle storiche. Il tutto andrà in scena questo fine settimana. Si prospettano tanti equipaggi al via per le meravigliose prove speciali che questa località può riservarci ogni anno.

Da veri amanti dello sterrato noi della Titano Motorsport siamo felici di partecipare numerosi, infatti saranno ben otto gli equipaggi che si sfideranno a suon di secondi.

Per l’occasione un’equipaggio sarà tutto in famiglia, il papà alla guida ed il figlio alle note: sono Stefano e Michele Pellegrini che porteranno in gara la Lancia Delta 16v, dopo il debutto di Michele al volante al Rally Legend concluso in maniera eccezionale ora proverà l’emozione del sedile di destra.

Si riforma il duo Pelliccioni Bruno e Mirco Gabrielli, saranno al via sempre con una Ford Escort, l’ultima arrivata in casa Titano Motorsport.

Restiamo nelle 2WD con il neo vincitore del 3° Ronde Halloween, Nemo Mazza affiancato dal suo fido naviga Marco Cavalli, tornano con la blu Ford Escort RS 2000.

La sua gara dell’anno non la salta mai, torna in macchina Baldacci Loris con un naviga d’eccezione, Giuliano Calzolari (per gli amici “Il Lupo”) i due si divertiranno a bordo di un’altra Ford Escort RS.

Altro equipaggio interamente sammarinese è quello ormai assodato di Corrado Costa e Domenico Mularoni sempre con la loro piccoletta, Opel Corsa Gsi.

Torna al volante Manrico Falleri affiancato dall’esperto Sauro Farnocchia, i due toscani saranno in gara con un elegante Subaru Legacy Sedan Turbo.

Altra Delta al via con Stefano Camporesi e Rossi Pietro dopo l’ultima apparizione sullo sterrato sammarinese ed al Rally Legend.

Trasferta in terra toscana per Sebastiano Serpelloni e Nicola Petrin, equipaggio affezionato alla Titano Motorsport che porterà in gara un’altra nostra Ford Escort RS 2000.

Per chi volesse andare a tifarli a bordo strada lo potrà fare da venerdì 10 dalle 15:42 con la prima vettura storica che prenderà il via sulla PS 1 “Castiglion del Bosco” di 7,02 km per poi andare ad affrontare la PS 2 “Cosona” di 10,85 km, seguirà la prima assistenza e poi riordino notturno in Val di Suga. Pronti per il secondo giorno di gara in cui ci saranno ben altre 8 prove cronometrate così suddivise: “La Sesta” di 7,18 km, “Le Case Di Badia” di 17,10 km, la “Pieve a Salti” 5,79 km e di nuovo la “Cosona” di 10,85 km tutte da ripetersi due volte ciascuna per un totale complessivo di ps di 99,71 km. Fulcro centrale sarà il parco assistenza a Buonconvento mentre la partenza e l’arrivo saranno previsti come di consueto in Piazza del Popolo nella splendida Montalcino.

In bocca al lupo a tutti e buon divertimento!

Titano Motorsport