San Marino. Rally ed esami alle scuole medie: il disagio segnalato dagli insegnanti

Intendiamo segnalare pubblicamente un serio disagio che si verrà a creare nella giornata di venerdì 16 giugno 2023 durante lo svolgimento nella sede di Fonte dell’Ovo della prima sessione degli esami orali di licenza media.

Infatti, in occasione del 51° San Marino Rally, è previsto un massiccio utilizzo degli spazi pubblici appartenenti alla Scuola. Comprendiamo che si tratti di una manifestazione turistica di fondamentale importanza per San Marino, tuttavia è necessario ricordare che la Scuola, fino alla fine di giugno, è ancora aperta e operativa per lo svolgimento degli esami. I disagi che gli alunni, le famiglie e il personale incontreranno sono molteplici.

A livello di viabilità sarà chiusa la strada principale di accesso all’istituto (Viale Campo dei Giudei) dal lato di Murata fino al piazzale dei pullman. L’ingresso sarà dunque consentito solo dal lato Montalbo.

Dalle ore 7:00 (un’ora prima dell’inizio degli esami previsto per le 8:00) sarà anche attivo il parco assistenza, allestito direttamente davanti all’istituto, nel quale sono previste l’entrata dei team, le verifiche tecniche e le punzonature. Ciò, ovviamente, comporterà l’afflusso di persone, piloti, meccanici e visitatori nelle immediate vicinanze dell’istituto, contribuendo a un clima caotico incompatibile con uno svolgimento ottimale degli esami.

Per di più dalle ore 16:15 inizierà il rally vero e proprio e aumenterà notevolmente il rumore delle auto in gara, che perdurerà fino alla conclusione delle prove orali prevista per le 18:30. A questo la Scuola si è dovuta adattare riducendo il numero degli studenti esaminandi in modo da concludere la sessione entro le 16:30.

Dopo che sono stati resi noti, anche dalla Dirigenza, i disagi a cui andranno incontro gli allievi e la scuola tutta, le Segreterie sono da poco intervenute stabilendo che lo spazio antistante l’istituto sia occupato dalla manifestazione solo per metà rispetto a quanto previsto in precedenza. Le autorità hanno inoltre rassicurato la Scuola in merito al fatto che l’inquinamento acustico si intensificherà solo nella seconda parte del pomeriggio e che le automobili in gara saranno obbligate a transitare nella zona alla velocità massima di 30 km/h.

Sebbene si apprezzi il tentativo delle istituzioni di trovare una soluzione palliativa che possa ridurre in certa misura l’impatto dell’evento sullo svolgimento degli esami, dobbiamo però registrare che il disagio sarà eliminato solo parzialmente. Certamente si riscontreranno difficoltà da parte degli alunni – e del personale – a raggiungere la Scuola e a svolgere serenamente le prove orali.

Ribadiamo che l’esame è un momento fondamentale nella vita dei ragazzi: è la conclusione di un percorso di studi triennale e deve essere vissuto con la massima tranquillità possibile. A causa dei disagi sopraelencati si verrà comunque a creare una disparità fra gli alunni che potranno sostenere la prova orale in una situazione ottimale e quelli che invece dovranno fare i conti con i disturbi, ora ridotti ma sempre presenti, arrecati dal rally. Questo è profondamente ingiusto in quanto tutti gli studenti dovrebbero poter usufruire delle stesse opportunità. L’esame di terza media è la prima prova di Stato che i nostri allievi sostengono nella loro vita e questo momento merita la giusta considerazione da parte delle istituzioni che organizzano le manifestazioni, soprattutto alla luce del fatto che la scuola ha fatto presente tali problematiche già in varie occasioni negli anni precedenti.

Ci auspichiamo quindi che di qui in avanti la Scuola, in quanto agenzia educativa di cui sono protagonisti i futuri cittadini, non venga nuovamente relegata in secondo piano e che le autorità competenti si adoperino sin d’ora, con il dovuto anticipo, per organizzare gli eventi pubblici in modo da non arrecare alcun disagio agli alunni e al loro percorso formativo. È necessario evitare in ogni modo che si arrivi in extremis ad elaborare soluzioni solo parzialmente soddisfacenti a ridosso della prossima edizione del rally. La priorità devono essere sempre gli studenti.

Un gruppo di insegnanti