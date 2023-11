San Marino. Rassegna Musicale d’Autunno: Donizetti, La Magnifica Comunità e l’inevitabile successo

LE ATMOSFERE E I SUONI ORIGINALI DELL’OTTOCENTO OPERISTICO TRASCRITTO PER QUARTETTO D’ARCHI SUCCESSO PER DONIZETTI E “LA MAGNIFICA COMUNITA’ ”

San Marino, 13 novembre 2023

“Questo è il suono che quasi certamente ascoltava il pubblico all’epoca”, così ha spiegato Isabella Longo (secondo violino) circa le scelte e lo stile interpretativo del quartetto “La Magnifica Comunità”. Il diapason a 432, gli archetti “di transizione”, le corde di budello, una corretta e attenta prassi esecutiva di trascrizioni ottocentesche delle opere “di moda” nei principali teatri lombardi come La Scala, Il Sociale,… Il pubblico della 25^ Rassegna Musicale d’Autunno ancora una volta è stato introdotto in un’epoca e nelle sue emozioni dalla magistrale esecuzione del quartetto d’archi La Magnifica Comunità che Domenica 12 novembre alla Sala Conferenze di Cassa di Risparmio, ha dedicato interamente alle musiche di Gaetano Donizetti. “L’elisir d’Amore”, “Don Pasquale”, “Belisario”, “Lucrezia Borgia” sono le opere, più o meno note, da cui sono state tratte le pagine eseguite, come ad esempio “Una furtiva lagrima”. Bravissimi tutti i componenti del quartetto guidati dal M° Enrico Casazza. Ancora una volta calorosi e prolungati applausi del pubblico intervenuto.

Comunicato Stampa