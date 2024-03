San Marino. Rassegna Musicale di Pasqua: 23 Marzo – 2 Aprile 2024

Buona musica e vi aspettiamo!

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Tamara Soldan

Cantante e strumentista al contempo, Tamara Soldan è una musicista curiosa e appassionata. Il suo percorso musicale passa attraverso la ricerca e interpretazione della musica arcaica, il canto gregoriano, la musica contemporanea, il jazz e l’improvvisazione. Sin da bambina si avvicina al repertorio antico, rinascimentale e contemporaneo, cantando nel Coro Città di Oderzo, con il quale ha vinto numerosi concorsi internazionali in Italia e all’estero, uno tra tutti il prestigioso Premio Internazionale Guido D’Arezzo.

A seguito dello studio del violino Tamara Soldan si è dedicata allo studio del jazz. Ha conseguito il Diploma di I Livello presso il Conservatorio di Musica A. Buzzola di Adria con il massimo dei voti, successivamente, si è specializza presso la Musikhochschule di Hannover (Germania). Ha inoltre ricoperto il ruolo di solista nella Schola Gregoriana Aurea Luce con il quale ha inciso l’album Cantus Ecclesiae (Rainbow-Classic Label) e ha collaborato con l’Ensemble di musica contemporanea L’Arsenale di Treviso. Con quest’ultimo ha partecipato alla Biennale Musica 2010 -2013 di Venezia con musiche di John Cage e Luigi Nono e al Festival Internazionale Asolo Musica.

Negli ultimi anni Tamara Soldan ha cominciato ad esplorare la musica medievale e un’abilità che è diventata la sua peculiare, ovvero l’arte del cantare accompagnandosi con la viella ad arco.

Propone programmi solistici eseguendo repertori finemente ricercati del repertorio medievale e non, in dialogo con il pubblico e con l’ambiente circostanze. Gli spazi infatti diventano materiale musicale che si presta a giochi di spazializzazione del suono.

Dal 2013, Tamara Soldan vive a Berlino, attiva nella scena musicale antica e contemporanea. I suoi progetti solisti e collaborativi sono spesso ospitati in importanti Festival in tutta Europa. Nel 2022 è assegnataria della borsa di studio Musikfonds Deutschland per il progetto elettronico Re-flexions, un originale lavoro musicale in cui rielabora la musica medievale con voce, viella, elettronica, improvvisazione e videoart. Di recente uscita l’Album “From the Darkness to the Light” per l’etichetta DaVinci Classic: una rivisitazione contemporanea del canto gregoriano insieme al musicista elettronico Michele Pedrazzi e l’Album “Dante and the music of his Time” con l’ensemble Vortex. Instancabile nell’approfondimento delle fonti antiche, Tamara Soldan intraprende inoltre un percorso di studi prima a Cremona presso il Dipartimento Universitario di Musicologia e poi all’Università delle Arti (Folkwang) di Essen (Master in musica medievale) studiando con grandi musicisti quali Benjamin Bagby (Ensemble Sequentia), Prof. Stefan Klöckner e Susanne Ansorg (Ensemble Belladonna).