Nel prossimo Consiglio verranno eletti i Capi di Stato per il semestre 1° ottobre 2024 – 1° aprile 2025. Come da accordi di maggioranza, la prima coppia della legislatura sarà espressione di Pdcs e Libera. Da via delle Scalette l’ufficializzazione del Gruppo Consiliare e Direzione che hanno designano Francesca Civerchia quale candidata alla Suprema Magistratura. Per lei sarebbe la prima volta. Anche Libera avrebbe sciolto le riserve designando Dalibor Riccardi.