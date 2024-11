San Marino. Regions’ Cup: al via l’operazione Intermediate Round per la NAT San Marino

È ormai dietro l’angolo il ritorno della UEFA Regions’ Cup a San Marino: l’ultima volta che questa competizione è stata organizzata dalla FSGC è stato nel marzo 2013. Anche allora la NAT San Marino (il nome della rappresentativa che comprende calciatori di diverse nazionalità, purché tesserati ininterrottamente da due anni solari con club partecipanti alle competizioni sammarinesi) disputava l’Intermediate Round, pur retrocedendo in quella circostanza al Preliminary Round. Si è trattata solo di una parentesi, visto che dal 2016 ad oggi la rappresentativa biancazzurra ha infilato risultati di prestigio che le sono valsi la permanenza al secondo livello della competizione. Per la terza edizione consecutiva sarà Luigi Bizzotto a guidare la NAT San Marino, che debutterà mercoledì prossimo con la RAT Ungheria (Montecchio, 14:30) per poi incrociare la RAT Turchia (16 novembre a Montecchio, 14:30) ed infine la RAT Slovenia (19 novembre a Montecchio, 14:30).

I tre impegni di San Marino saranno trasmessi in diretta integrale con commento in italiano su TITANI.TV, in forma gratuita e disponibile da tutto il mondo. La squadra che si imporrà nel Gruppo 6 raggiungerà le fasi finali della prossima estate, insieme alle capolista di tutti gli altri sette gironi – sei delle quali sono già state individuate.

Questi i ventidue giocatori convocati da Luigi Bizzotto:

COGNOME NOME NATO IL RUOLO SOCIETÀ CASTAGNOLI Alex 13/04/1989 Portiere Tre Fiori COLONNA Davide 10/11/2000 Portiere Domagnano GENTILINI Fabio 09/09/1984 Portiere Juvenes-Dogana BOTTONI Luca 12/08/1996 Difensore Fiorentino GORI Nicola 08/05/1997 Difensore Virtus MORETTI Diego 07/02/2000 Difensore Libertas PARMA Michael 28/03/1998 Difensore Domagnano PISCAGLIA Daniel 06/12/1992 Difensore Virtus SARTORI Francesco 07/03/1993 Difensore Folgore TOMASSONI Luca 21/11/1994 Difensore Tre Fiori BOLDRINI Francesco 09/01/1995 Centrocampista San Giovanni CIACCI Elia 13/11/2001 Centrocampista Virtus LISI Kevin 16/11/2001 Centrocampista Faetano MERLI Davide 08/02/2000 Centrocampista Juvenes-Dogana MICHELOTTI Riccardo 13/09/1999 Centrocampista Pennarossa SENJA Enea 10/01/1999 Centrocampista San Giovanni TERENZI Luca 10/05/2004 Centrocampista Faetano BABBONI Daniele 09/01/2000 Attaccante Domagnano BENINCASA Simone 25/01/2001 Attaccante Virtus BERNARDI Tommaso 08/04/2001 Attaccante Tre Fiori PANCOTTI Samuel 31/10/2000 Attaccante Folgore SARTINI Nicola 04/07/1999 Attaccante San Giovanni

FSGC