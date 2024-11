San Marino. Renata Tebaldi International Voice Competition Opera Section 2024. Selezionati i quaranta concorrenti che accederanno alle eliminatorie a San Marino

Il ricordo di Renata Tebaldi nel ventennale dalla scomparsa si unisce alle celebrazioni del centenario pucciniano e al riconoscimento da parte dell’Unesco del canto lirico italiano come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il Concorso sarà il culmine di una serie di eventi e iniziative promossi dalla Fondazione Renata Tebaldi

Dei centocinquantasette candidati ammessi alle preselezioni del Renata Tebaldi International Voice Competition sono stati individuati dalla giuria i quaranta giovani cantanti che accederanno alle eliminatorie a San Marino. Spiccano le voci femminili, con ben ventitré soprani, tre mezzosoprani e un contralto. Le voci maschili comprendono quattro tenori, quattro baritoni e cinque bassi. L’età media è di 28 anni e sono ben diciassette le nazionalità rappresentate: Corea del Sud (nove), Norvegia (due), Filippine (uno), Danimarca (uno), Portogallo (uno), Italia (undici), Stati Uniti (due), Federazione Russa (uno), Austria (uno), Lituania (uno), Georgia (due), Kazakistan (uno), Polonia (uno), Cina (tre), Mondavia (uno), Grecia (uno), Francia (uno). I concorrenti selezionati sono ora attesi a San Marino dove il 16 dicembre potranno provare il loro programma con i pianisti in vista dell’eliminatoria del 17 e della semifinale del 18. Il giorno 19 sarà dedicato alle prove con l’orchestra per i finalisti che la sera del 20 dicembre si contenderanno il podio e i premi speciali del nono Renata Tebaldi International Voice Competition. Tutte le fasi del Concorso sono aperte al pubblico.

Il Renata Tebaldi International Voice Competition gode dei patrocini istituzionali della Repubblica di San Marino: Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti; Patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri; della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura; della Segreteria di Stato per il Turismo; Patrocinio della Commissione Nazionale Sammarinese per l’Unesco; Patrocinio Università degli Studi Repubblica di San Marino-, Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in San Marino e dei seguenti teatri: Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatro la Fenice

LA FONDAZIONE RENATA TEBALDI Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005, la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.