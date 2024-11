San Marino. Repubblica Futura in difficoltà dopo gli articoli di GiornaleSM. Perchè i nipotini di “Alleanza Popolare” sembrano avere interesse a delegittimare la libera informazione? … di Enrico Lazzari

Perchè Repubblica Futura dedica tanta attenzione a GiornaleSM, tanto da produrre una interpellanza che -a mio parere- è più finalizzata a tentare di “creare problemi” allo stesso sito “non sammarinese” che non ad acquisire le informazioni richieste? Credo di saperlo… Ma la risposta continuerò a custodirla fra me e me.

Posso spiegarvi, però, perchè nutro questa convinzione o che dir si voglia opinione personale.

Tralasciando l’equivoco -inconsapevole, dettato da una profonda ignoranza in materia o strumentale?- alimentato fra finanziamenti e acquisto di spazi pubblicitari (spiegato ieri – leggi qui) appare naturale, anche a rigor di logica, che non esista alcun finanziamento pubblico sammarinese a GiornaleSM, per il semplice motivo che questo sito -come spiegato a più riprese da Marco Severini- non è una testata giornalistica che ha i requisiti di legge per poter beneficiare delle mutue rivolte all’editoria;

mentre –viste le sue migliaia e migliaia di visitatori giornalieri, a fronte delle poche decine o di un paio di centinaia di copie vendute dei media cartacei sammarinesi che, invece, possono beneficiare degli aiuti di Stato- è un veicolo quanto mai appetibile ed efficace per chi cerca di pubblicizzare un evento, un servizio o un prodotto. Stato, Segreterie di Stato, enti partecipati e partiti compresi.

Non sanno, forse, in Repubblica Futura che non costituisce reato, neppure morale, ricorrere a entità non sammarinesi per pubblicizzare eventi o iniziative anche oltre confine?

Ha forse fatto, la stessa Repubblica Futura, una interpellanza su quanto, e se, sia stato speso negli anni e sui canali Mediaset per pubblicizzare le Giornate Medievali? No… E se la avesse fatta di certo non avrebbe indicato l’acquisto di quegli spazi pubblicitari come finanziamenti a Mediaset.

Ha forse interpellato -e forse avrebbe potuto avere senso farlo- quanti soldi pubblici si sono spesi per pubblicizzare su un media cartaceo sammarinese, distribuito in alcune decine o poche centinaia di copie solo all’interno del territorio, le Giornate Medievali? No… Non credo lo abbia fatto. E ciò nonostante quella pubblicità -sempre a mio parere- appaia perfettamente inutile, visto che non esiste un sammarinese che, a ridosso dell’inizio di quell’evento, non conosce sia date, che orari e programma.

Ora, non so se la pubblicità delle Giornate Medievali è gestita direttamente dalle Segreterie di Stato competenti. Ma il sopra citato vuole essere solo un esempio -magari errato nel concreto- per rendere chiaro il concetto, null’altro.

Eppure, a Repubblica Futura interessa contare i “peli del c**o” a GiornaleSM, peraltro attraverso una interpellanza composta di domande capaci di dare risposte solo scontate: ogni inserzione pubblicitaria è -o è stata- ben evidente nel sito in appositi “banner”, dai quali è facile per chiunque, poi, dedurre chi sia la controparte nel contratto pubblicitario relativo.

Ma, penserà qualcuno, in caso di inserzione commissionata da una Segreteria di Stato o da un Ente partecipato, con una interpellanza si può risalire al costo dell’inserzione. Certo, ma perchè a RF interessa solo scoprirlo su GiornaleSM e non, ad esempio, su altri siti non testate giornalistiche, anche sammarinesi?

E’ questo che mi fa porre la domanda iniziale. Ovvero: perchè Repubblica Futura dedica tanta attenzione a GiornaleSm, tanto da produrre una interpellanza che -a mio parere- è più finalizzata a voler “creare problemi” allo stesso sito “non sammarinese” che non ad acquisire le informazioni richieste?

Secondo voi, cari e affezionati lettori, perché?

Forse perchè GiornaleSM è l’unica realtà di comunicazione che spinge con decisione per l’istituzione di una Commissione consigliare d’inchiesta finalizzata a fare piena luce su eventuali responsabilità politiche -e di politici- nella devastante scalata che, nel decennio scorso, raggiungendo l’apice negli anni del governo AdessoSm, ha portato membri di una presunta associazione a delinquere ad assoggettare ad interessi privati settori chiave dello Stato (come Banca Centrale) e della Democrazia (come parte del Tribunale), creando un “buco” nelle casse pubbliche che sembra sfiorare il miliardo di euro e che tutti i sammarinesi di oggi e, probabilmente, anche di domani, dovranno “chiudere”?

Forse Repubblica Futura intende delegittimare -o peggio- GiornaleSM per indebolire o -metaforicamente- cercare di “assassinare” l’unica voce che si batte ogni giorno affinché i sammarinesi, tutti, possano sapere di chi è la responsabilità politica, la colpa, della volatilizzazione del loro benessere?

O forse perchè, a più riprese, proprio le pagine elettroniche di GiornaleSM sono state le uniche ad evidenziare le “ombre”, i “nuvoloni scuri” che, in tal senso, gravano proprio sui cieli di Repubblica Futura e di, soprattutto, alcuni suoi personaggi di primissimo piano, come, ad esempio, le nomine o l’avallo politico delle stesse, di dirigenti pubblici oggi rinviati a giudizio per associazione a delinquere, nonché -per citarne una seconda delle tante- i contatti telefonici fra esponenti di Repubblica Futura con il Commissario Buriani -sempre difeso a spada tratta in ogni sede da RF nelle sedi politiche e istituzionali- proprio mentre questi esercitava -come riconosciuto dalla sentenza di primo grado- una “tentata concussione” ai danni della Presidente di Bcsm in uno dei momenti più delicati per Banca CIS e i suoi azionisti?

O, ancora, perché queste pagine elettroniche hanno a più riprese ipotizzato che nello scorso decennio, con Alleanza Popolare prima e Repubblica Futura poi che apparivano come il partito politicamente più forte, si sarebbe consumato a San Marino un vero colpo di stato “bianco”, come peraltro denunciato nientemeno che in un’Aula di Tribunale dall’Avv.Filippo Cocco, secondo cui il Titano sarebbe stato teatro di un disegno criminale di stampo sovversivo, di “un tentativo di colpo di stato” rimasto incompiuto e oggi pressoché smascherato solo grazie alla “rettitudine di alcuni funzionari” ed alla denuncia di GiornaleSM iniziata con la pubblicazione dell’Ordinanza Morsiani mentre “la politica o era inspiegabilmente assente e non ha impedito l’occupazione dei posti chiave da parte di soggetti privi di scrupoli e con intenti criminali, oppure doveva essere in questo processo in mezzo” agli imputati?

O forse… O forse -secondo voi che state leggendo- per quale altro “misterioso” motivo Repubblica Futura sembra -a mio parere- agire nell’intento di volere creare problemi a GiornaleSm?

Enrico Lazzari