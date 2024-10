San Marino. RESTITUITA in modo anonimo la valigetta scomparsa di Gabriel e Magica Gilly

La vicenda della valigetta scomparsa di Gabriel e Magica Gilly, organizzatori del Festival Internazionale della Magia di San Marino, si è conclusa in modo positivo.

Nella notte, la valigetta è stata restituita in modo anonimo, lasciata fuori dalla loro abitazione.

Il contenuto è stato quasi completamente recuperato, con un’unica eccezione: mancava un mazzo di banconote utilizzato nei loro spettacoli.

Gabriel ha spiegato: “Quelle banconote non erano reali, ma fac-simile che utilizziamo nelle nostre performance. Anche se a prima vista sembrano autentiche, come previsto dalla legge, riportano la dicitura fac-simile in piccolo, per non rovinare l’illusione agli occhi del pubblico.

Probabilmente, chi ha preso la valigetta non se n’è accorto subito, ma lo scoprirà quando proverà a usarle!”

Un interrogativo naturale riguarda come l’anonimo abbia saputo dove riconsegnare la valigetta.

Magica Gilly ha spiegato: “Abbiamo l’abitudine di inserire sempre un cartellino con il nostro indirizzo e numero di telefono all’interno di tutte le nostre valigie e trolley, nel caso vengano perse durante i viaggi. Probabilmente chi l’ha trovata ha semplicemente letto il cartellino e ha deciso di restituirla in modo discreto.”

Lo staff organizzativo desidera esprimere un sincero ringraziamento ai mezzi di comunicazione, sia cartacei che digitali, per aver diffuso prontamente l’annuncio.

La copertura mediatica ha sicuramente contribuito alla positiva risoluzione di questa vicenda, permettendo il recupero rapido della valigetta.

La vostra collaborazione è stata fondamentale e ne siamo grati.

Lo staff del Festival ha espresso sollievo per la risoluzione positiva della vicenda e ha confermato che non ci saranno conseguenze sugli eventi programmati. “Siamo sollevati che tutto si sia risolto per il meglio e ora possiamo concentrarci pienamente sul Festival,” ha commentato Gabriel.

Il Festival della Magia proseguirà come previsto e promette di essere un evento indimenticabile

L’ addetta stampa

Alessandra B