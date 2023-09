San Marino. RETE: non possiamo permetterci di tornare indietro

Sin dalla sua nascita, RETE si è impegnata per combattere l’illegalità e il clientelismo, nella convinzione che l’azione politica debba essere costantemente indirizzata a perseguire il bene collettivo. In questa direzione ci siamo mossi quando eravamo in maggioranza, così continuiamo a fare dall’opposizione.

Il Paese non può permettersi di tornare indietro, tutti dobbiamo darci da fare per trovare nuove soluzioni, tutelare la popolazione e garantire uno sviluppo virtuoso, sostenibile. Per non essere più ostaggio di politiche obsolete e deleterie occorre avere la voglia e il coraggio di immaginare un futuro diverso.

Per questo stiamo lavorando per progettare regole e soluzioni innovative, come abbiamo già fatto nel settore delle risorse ambientali, con il Progetto di legge sullo SPES, al fine di garantire il diritto all’acqua e all’energia.

Allo stesso tempo ci siamo dati da fare per elaborare iniziative di natura legislativa che colmano quei vuoti dentro i quali impera il clientelismo, individuando gli strumenti per recuperare risorse pubbliche da coloro che si rapportano con San Marino solo in termini parassitari. I vecchi problemi hanno bisogno di nuove soluzioni: noi siamo pronti a presentarvi le nostre!

Movimento RETE