San Marino. RETE. Pdl Sviluppo: nulla di concreto per San Marino

Come RETE, esprimiamo la nostra profonda insoddisfazione per quanto emerso dalla Commissione Finanze la scorsa settimana riguardo alla tanto attesa Legge Sviluppo.Non condividiamo affatto l’atteggiamento trionfalistico che traspare dai comunicati delle forze di maggioranza, che valutano positivamente una legge priva di contenuti concreti e che non risolverà alcuno dei problemi urgenti del nostro Paese. Si tratta di poche timide disposizioni che non affrontano le vere necessità di San Marino, mai come ora bisognoso di interventi strategici.Quella che secondo i proclami del Segretario Gatti – e dell’intera maggioranza che lo sostiene – doveva essere una Legge omnibus con misure emergenziali di immediata applicazione da affiancare ad una Legge finanziaria prettamente tecnica, si è rivelata invece una scelta che ha prodotto due provvedimenti vuoti e totalmente privi di incisività. Ora si rinvia a numerosi progetti di Legge tematici che, tra presentazione, discussioni, passaggi in commissione e letture successive, forse daranno qualche risposta tra mesi.Con spirito collaborativo e costruttivo, RETE ha proposto una serie di interventi su temi urgenti come emergenza casa, salari, mutui e parecchi altri, ma tutti sono stati bocciati, così come altri emendamenti dell’opposizione.La cosa ancor più sorprendente è che il Governo abbia chiesto di ritirare o bocciare emendamenti proposti dalla sua stessa maggioranza. Un evidentissimo segnale di mancanza di dialogo e totale scollamento interno.La nostra preoccupazione è figlia della seguente valutazione: non avendo le forze politiche di maggioranza fatto confronti preventivi alla stesura del programma di Governo, ora il nodo delle diversità di pensiero sui temi, economici e non, viene al pettine, impedendo l’adozione di provvedimenti efficaci. E all’orizzonte non si prevedono schiarite: immaginiamo che il prossimo futuro sarà un continuo esercizio di equilibrismo politico, nel tentativo di accontentare visioni e appetiti diversi, che non potrà produrre che risultati insoddisfacenti.Non c’è sintonia? Non c’è unità di intenti? Non c’è nemmeno un minimo dialogo e l’aula consiliare rischia di diventare il teatro di una resa dei conti? Il timore, visti i precedenti, è più che fondato.Una certezza c’è: questo Governo, nato in laboratorio e tenuto assieme con lo scotch, a sette mesi dall’insediamento non ha ancora prodotto nulla di concreto per San Marino.

RETE