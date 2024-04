San Marino. RETE raccoglie le firme a sostegno della lista per le elezioni del prossimo 9 giugno

Porte aperte presso la sede di RETE (via T. da Fano 4 – Murata) venerdì 19 aprile, dalle 16:00 alle 21:00, per accogliere tutti i cittadini e le cittadine che, con la loro firma, sosterranno la squadra che si candiderà alle prossime elezioni. Un adempimento previsto dalla legge elettorale e che, da sempre, RETE trasforma in un momento di festa con musica e aperitivo.

“Noi ci mettiamo la faccia, tu mettici la firma” ovvero le buone azioni politiche nascono solo se supportate dal coinvolgimento e dalla partecipazione civile.

Per firmare occorre essere maggiorenni e portare un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, patente o passaporto).

Vi aspettiamo!

Movimento RETE